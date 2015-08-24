نوزدهمین دوره آزمون اعطای مدرک تحصیلی به قاریان و حافظان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین یحیی صالحی زاده کارشناس آموزش مرکز امور قرآنی با اعلام این مطللب اظهار داشت: آزمون اعطای مدرک به حافظان کل قرآن ویژه برادران هم در روز سوم و چهارم شهریور با حضور ۸ داور برگزیده کشوری در محل دانشکده علوم و معارف قرآن در تهران برگزار خواهد شد. تعداد کل داوطلبان برای شرکت در این آزمون ۵۴۲ نفر است که ۱۹۰ نفر از آنان را برادران و مابقی را خواهران تشکیل می دهند.

به گفته کارشناس آموزش مرکز امور قرآنی به داوطلبانی که در این آزمون انتخاب شوند، مدرک کارشناسی علوم قرآنی اعطاء و مجاز به شرکت در دوره کارشناسی ارشد علوم قرآنی خواهند بود.

حجت الاسلام صالحی زاده با اشاره به این مطلب که آزمون خواهران از ۳۱ مرداد آغاز شده است و تا سوم شهریور ادامه دارد خاطرنشان کرد: روش ورود به این آزمون به این ترتیب است که حافظ کل قرآن باید در آزمون کارشناسی ارشد، رشته علوم قرآنی شرکت و در موقع ثبت نام، نسبت به استفاده از سهمیه حافظان قرآن اقدام کند.

کارشناس آموزش مرکز امور قرآنی یادآور شد: این آزمون همه ساله از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در تهران برگزار می شود و در مورد شرکت کنندگان در آن باید گفت دارا بودن مدرک کارشناسی ملاک اصلی نیست.

صالحی زاده متذکر شد: در آزمون امسال، بخش ترجمه قرآن از جزء یک و ۳۰ در نظر گرفته شده است، در حالیکه سال های گذشته به دلیل مشکلات ساختاری این بخش برگزار نمی شد.

وی اضافه کرد: دارندگان مدارک تخصصی حفظ قرآن (درجه ۱، ۲ و ۳) از شرکت در آزمون شفاهی معاف هستند ولی بایستی مدرک تخصصی حفظ خود را به نمایندگان سازمان سنجش ارائه کنند تا نسبت به صدور مدرک اقدام شود.

حجت الاسلام صالحی زاده تصریح کرد : اعلام نتایج و رسیدگی به اعتراضات در حیطه اختیارات سازمان سنجش است و داوطلبان باید در این مورد به این سازمان مراجعه کنند.

کارشناس آموزش مرکز امور قرآنی در پایان تأکید کرد: طبق قانون هزینه برگزاری آزمون باید از خود داوطلبان اخذ شود، اما سازمان اوقاف تاکنون نه از داوطلبان و نه از سازمان سنجش هزینه ای دریافت نکرده است و برگزاری آن را به مثابه خدمتی به جامعه قرآنی تلقی می کند.