به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه هماهنگی ستاد مرکزی بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی در سال ۹۴ با حضور معاون شهردار تهران و نهادهای مسئول برگزار شد.

در این جلسه چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران با بیان اینکه در مهرماه امسال یک میلیون و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز و ۱۰۵ هزار مدیر و معلم به ۵ هزار واحد آموزشی در سطح شهر تهران خواهند رفت، گفت: این میزان تردد سبب افزایش قابل توجهی در بار ترافیکی شهر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای در ۱۲ مردادماه امسال میان شهرداری و پلیس راهور و آموزش و پرورش در خصوص سرویس مدارس به امضا رسیده است، گفت: به دلیل هماهنگی‌های خوبی که بین نهادهای مختلف انجام شد، نرخ حوادث در سال گذشته در حوزه سرویس مدارس به صفر رسید. همچنین دفترچه راهنما برای استفاده اولیا که دانش آموزانشان از سرویس مدارس استفاده می‌کنند، طی دو هفته آینده توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: ۶۸ درصد دانش آموزان به نوعی از وسایل عمومی، شخصی و سامانه سرویس مدارس استفاده می‌کنند.

در ادامه این جلسه، آرام نماینده فرمانداری تهران در ستاد مرکزی بازگشایی مدارس با تاکید بر اینکه سرویس مدارس یکی از دغدغه‌ها و مشکلات اصلی والدین است، گفت: ما شکایات فراوانی در خصوص تفاوت نرخ‌گذاری ها با وجود طی مسافت ثابت داشته‌ایم که باید مشخص شود این نرخ‌گذاری‌ها به چه صورت است و چه نهادی بر آن نظارت می‌کند.

سرهنگ عابدی جانشین فرمانده پلیس راهور در ستاد مرکزی بازگشایی مدارس نیز در این جلسه با بیان اینکه ۳۰ درصد افزایش سفر در مهرماه خواهیم داشت، گفت: صددرصد نیروهای راهور در ابتدای مهرماه در مناطق تاثیرگذار بر روند ترافیکی مستقر می‌شوند تا به سرعت هر مشکلی که در معابر ایجاد شود برطرف کنند و مانع توقف‌های بی‌جا و دوبل در سطح خیابان‌ها شوند.

نماینده پلیس راهور در این ستاد اعلام آمادگی کرد پلیس آمادگی کامل برای آموزش به رانندگان سرویس مدارس دارد.

سرهنگ عابدی با بیان اینکه از ۱۵ شهریور اجازه فعالیت‌های عمرانی در سطح معابر داده نخواهد شد، گفت: از بروز تخلفاتی که بر روند ترافیکی شهر تاثیرگذار باشد به شدت جلوگیری می‌شود.

ثبت‌نام اینترنتی سرویس مدارس/ تجهیز برخی از سرویس‌ها به جی پی اس

در ادامه این جلسه، ایمانی رئیس انجمن اولیا و مربیان شهر تهران با بیان اینکه در سال جدید تحصیلی افزایش سرویس‌های مدارس استثنایی را شاهد خواهیم بود، گفت: در ۹ منطقه آموزشی، ثبت‌نام سرویس مدارس به صورت اینترنتی انجام خواهد شد.

به گفته وی، مناطق ۱ و ۸ و منطقه ۱۲ شامل این طرح می‌شوند، همچنین در مناطق ۲، ۵ و ۶ خودروهای سرویس مدارس به جی پی اس مجهز خواهند شد.

ایمانی با بیان اینکه استفاده از اتوبوس‌هایی که سال تولید آنها زیر سال ۸۹ است به عنوان سرویس مدارس ممنوع شده است، گفت: از شهرداری می‌خواهیم خلاء کمبود مینی‌بوس‌ها را جبران کند.

وی اضافه کرد: ۴ هزار تاکسی، ۴ هزار ون، ۲ هزار اتوبوس و مینی‌بوس در دو نوبت به عنوان سرویس مدارس خدمات‌رسانی می‌کنند.

ایمانی در خصوص تفاوت نرخ سرویس مدارس در مسافت‌های مشابه، گفت: برخی از مسیرها راحت و برخی مانند مناطق شمالی شهر دارای شیب بالا و چراغ‌های متعدد هستند، ضریب سختی تعلق می‌گیرد.

افزایش ۲۵ درصدی حجم ترافیک معابر/ بهره‌برداری از بخش شمالی خط ۳ مترو

در ادامه این جلسه سیدجعفر تشکری‌هاشمی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه همزمان با آغاز سال تحصیلی ۲ میلیون دانش‌آموز و دانشجو به مسافران روزانه شهر تهران افزوده می‌شوند، گفت: در مهرماه ترافیک پایتخت تغییرات اساسی کرده و ۲۵ درصد به ترافیک معابر افزوده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه با افزایش نقش نظارتی می‌توان مشکلات ترافیکی و اتلاف وقت مردم را کاهش داد، گفت: مسائل ایمنی دانش‌آموزان و روان‌سازی معابر از مهمترین اهداف ما در ستاد مرکزی بازگشایی مدارس است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه تا نیمه شهریورماه امسال بخش شمالی خط ۳ متروی تهران به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: شهروندان تهرانی می‌توانند قطر تهران یعنی از جنوب‌غربی پایتخت تا شمال‌شرق را توسط مترو بپیمایند.

وی با بیان اینکه حداقل ۲۰۰ دستگاه و حداکثر ۲۶۰ اتوبوس دوکابین تا ابتدای مهرماه به ناوگان اتوبوسرانی اضافه می شود، گفت: امیدواریم تجهیز ناوگان سبب کاهش مشکلات شهروندان شود.

تشکری‌هاشمی با بیان اینکه ۴۸ هزار راننده تاکسی برای استقبال از مهرماه آموزش دیده‌اند، گفت: تا ابتدای مهرماه ۷۸ هزار راننده تاکسی کلاس‌های آموزشی لازم را خواهند گذراند.

وی با اشاره به اینکه موضوع خط سفید و انضباط‌بخشی به ترافیک پایتخت در مهرماه به اوج خود خواهد رسید گفت: با همکاری مشترک پلیس و شهرداری، این اتفاق فرهنگی در ترافیک شهر تهران نمود بیشتری خواهد داشت.

تشکری‌هاشمی، گذرگاه عابر پیاده را خط قرمز رانندگان دانست و گفت: باید این مکان نقطه امن عبور عابران از خیابان باشد.