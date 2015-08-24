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۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۳

فرماندار قائمشهر:

نبود سینما در قائمشهر خلاء فرهنگی است

نبود سینما در قائمشهر خلاء فرهنگی است

قائمشهر- فرماندار قائم‌شهر، نداشتن سینما را در این شهر یک خلاء فرهنگی دانست و گفت: می‌توان سالن مجتمع فرهنگی و هنری حر را با تجهیز امکانات به سینما تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست روسای ادارات با نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، بابیان اینکه بیمارستان ولی‌عصر قائم‌شهر، پنج استان نواحی شمالی را تحت پوشش قرار می‌دهد، اذعان کرد: بخش جراحی قلب باز بیمارستان ولی‌عصر با آمادگی کامل در سفر ریاست جمهوری به استان مازندران افتتاح می‌شود ولی این بیمارستان مکان مناسبی برای استراحت همراهان بیماران ندارد که بایستی در این زمینه هم اقداماتی صورت گیرد.

فرماندارقائمشهر با اشاره به برآورد ۱۰ میلیارد تومانی برای پروژه‌های عمرانی قائم‌شهر در هفته دولت، اظهار داشت: در این هفته ۳۵ طرح به بهره‌برداری و دو پروژه کلنگ زنی خواهد شد.

وی در خصوص پاک‌سازی مناطق آلوده، اظهار داشت: برای پاک‌سازی مناطق آلوده اقدامات مناسبی از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام شد، ازجمله پشت کارخانه کنسرو که باهمت مسئولان از وجود اراذل‌واوباش پاک شد و امیدواریم این اقدامات در شهرستان تداوم داشته باشد.

محمدی با اشاره به توسعه گردشگری در شهرستان قائم‌شهر، تصریح کرد: برای توسعه و بهره‌برداری از پارک جنگلی تلار، ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد هزینه شده است که از بین سرمایه‌گذارانی که برای این پارک اعلام آمادگی کردند بهترین گزینه انتخاب خواهد شد.

آیت اله علی معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: با توجه به محدودیت امکانات اعتباری دولت، تاکنون اقدامات مناسبی شکل‌گرفته است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر تشویق عمومی برای شرکت در انتخابات، گفت: تعداد زیاد کاندیداها نشان از نشاط انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران دارد که توصیه می‌شود مدیران ارشد ضمن تشویق مردم به شرکت در انتخابات بر اساس قانون برگزاری انتخابات، از کاندیداهای خاصی حمایت نکنند. 

کد مطلب 2894096

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