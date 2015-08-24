واگذاری ۲ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انوشیران محسنی بندپی در حاشیه مراسم تقدیر از پزشکان حامی بهزیستی در جمع خبرنگاران افزود: در راستای تثبیت روحیه همکاری از پزشکانی که در مراکز مختلف مانند شیرخوارگاه‌ها و ... در جهت ارائه خدمات دندانپزشکی، پوست و اطفال همکاری می‌کنند تقدیر به عمل آمد.

وی با اشاره به اینکه در مراسم امروز از ۱۵ پزشک فعال و خیر تقدیر شد، افزود: در حال حاضر ۱۰۰ پزشک داوطلب در تهران با بهزیستی همکاری می‌کنند و تمامی نیازهای درمانی، ویزیت و تشخیص سرپایی کودکان توسط این افراد انجام می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: بستری کودکان فاقد دفترچه‌بیمه و شناسنامه نیز به صورت رایگان در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد.

محسنی بندپی به مسکن مددجویان اشاره کرد و گفت: در هفته دولت ۲ هزار و ۲۰۰ مسکن اجتماعی تحویل داده می‌شود و همچنین ۳۴ هزار واحد مسکونی نیز در مرحله نازک‌کاری و آماده تحویل است که در مجموع با تحویل آنها به تعهد خود برای واگذاری ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۹۵ عمل می‌کنیم.

وی در مورد افزایش مستمری مددجویان نیز گفت: افزایش مستمری مددجویان تحت‌پوشش در برنامه ششم توسعه گنجانده خواهد شد.