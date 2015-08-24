مسئولان به دنبال جلب رضایت مردم باشند/ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح دوشنبه در آئین آغاز برنامههای هفته دولت در محل امامزاده یحیی(ع) سمنان بابیان اینکه گفتمان دولت تدبیر و امید، اعتدال، قانونمندی و تعامل سازنده است، افزود: این گفتمان در بخشهای مختلف استان سمنان اجرایی شده است.
وی، افزایش نشاط و امید، آرامش اجتماعی، جلب مشارکتهای عمومی و توجه جدی به مطالبات مردم را از اثرات گفتمان دولت تدبیر و امید ذکر کرد.
وحدت باعث برقراری امنیت عمومی و اجتماعی در کشور
استاندار سمنان برقراری امنیت عمومی و اجتماعی در کشور را ثمره وحدت دانست و تصریح کرد: بر اساس آمارها، کشور از شرایط بسیار خوب عمومی و اجتماعی برخوردار بوده و مشارکت بخشهای عمومی به شکلهای مختلف در حال رشد و افزایش است.
وکیلی، با اشاره به توافق هستهای ایران با شش قدرت جهانی، از آن بهعنوان بزرگترین رخداد ۱۰۰سال اخیر سیاست خارجی ایران یادکرد و گفت: سرداران دیپلماسی با رعایت خطوط قرمز تعیینشده از سوی مقام معظم رهبری بهخوبی از عزت، سربلندی و حقوق مردم ایران دفاع کردند.
وی این توافق و متعاقب آن لغو یکجای تحریمهای ظالمانه برعلیه ایران اسلامی را یکی از نایابترین اتفاقات تاریخ شورای امنیت ارزیابی کرد و گفت: برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل و شورای امنیت، طی این توافقنامه، شورای امنیت درحرکتی نادر که ناشی از قدرت و نفوذ ایران اسلامی است، تمامی قطعنامههای قبلی خود را ملغی اعلام کرد که این مهم دستاوردی بزرگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
تلاش دولت یازدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی
مقام عالی دولت در استان سمنان با اشاره به تلاشهای دولت یازدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افزود: دولت به دنبال رهنمودهای مقام معظم رهبری به جمعبندی خوبی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی رسید و همین امر باعث شد که از اثرگذاری تحریمهای ظالمانه غرب کاسته شود و این در حالی بود که منابع اعتباری و درآمدهای دولت در دو سال اخیر بهشدت کاهشیافته است.
وکیلی تصریح کرد: همچنان که در بودجه امسال شاهد بودیم بودجه با نفت بشکهای ۶۰ دلار و با فرض صادرات روزانه دو میلیون بشکه بسته شد اما متأسفانه هیچکدام ازاینرو محقق نشد بهطوریکه امروز نفت با بشکهای حدود ۴۰ دلار در بازارهای جهانی به فروش میرسد.
وی تأکید کرد: دولت تدبیر و امید پس از موفقیت در دیپلماسی خارجی که امروز آثار و شواهد آن را شاهد هستیم، به دنبال حفظ شادابی و نشاط داخلی کشور، با ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی است تا ناامیدی در کشور جایی نداشته باشد.
خروج کشور از رکود اقتصادی و کاهش تورم از ۴۰
استاندار سمنان تأکید کرد: دولت تدبیر و امید پس از موفقیت در دیپلماسی خارجی که امروز آثار و شواهد آن را شاهد هستیم، به دنبال حفظ شادابی و نشاط داخلی کشور، با ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی است تا ناامیدی در کشور جایی نداشته باشد.
وکیلی، خروج کشور از رکود اقتصادی و کاهش تورم از ۴۰ به حدود ۱۴ درصد را دستاورد بزرگ دوساله دولت تدبیر و امید در کشور دانست.
وی با اشاره به توفیقات دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد: دولت دکتر روحانی توانسته در این سال، نرخ رشد تورم را مهار و آن را از بالای ۴۰ درصد در اواخر دولت دهم به حدود ۱۴ درصد کاهش دهد.
رشد اقتصادی کشور در پایان کار دولت دهم به منفی ۶.۸ درصد رسید
استاندار سمنان با یادآوری اینکه قرار بود در پایان کار دولت دهم رشد اقتصادی کشور به هشت درصد برسد، تصریح کرد: متأسفانه در دولت قبل نهتنها این اتفاق نیفتاد بلکه رشد اقتصادی کشور در پایان کار دولت دهم به منفی ۶.۸ درصد رسید اما باروی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با برنامههایی که در دستور کار قرار گرفت این روند منفی کنترل شد بهطوریکه بر اساس اعلام رسمی تمام سازمانهای بینالمللی رشد اقتصادی در ایران در حال حاضر مثبت شده است که این مهم یکی از درخشانترین اقدامات در کارنامه دولت یازدهم است.
وکیلی بابیان اینکه در بسیاری از بخشها در حال خروج از رکود هستیم، توضیح داد: در این دولت با نمایهگذاریهایی که در بخش نفت و گاز و صنایع انجام شد خوشبختانه در حال خروج از رکود هستیم و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری بهطور کامل و در همه بخشها از رکود خارج شویم.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه در این دولت پس از سالها پریشانی در بازار ارز، این بازار به کنترل درآمد و برخلاف گذشته نظمی خاص در موضوعات مالی دولت شکل گرفت.
مسئولان کشورهای اروپایی برای ورود به ایران اسلامی در نوبت هستند
استاندار سمنان بابیان اینکه گفتمان اعتدالگرایی دولت یازدهم اکنون اثر خود را نشان داده است، گفت: اکنون شاهد هستیم که گروههای اقتصادی و مسئولان کشورهای اروپایی برای ورود به ایران اسلامی در نوبت هستند.
وکیلی ادامه داد: در حال حاضر ایران اسلامی به جایگاهی دستیافته است که با گفتمان اعتدال دولت تدبیر و امید، رویکرد دنیا نسبت به ایران اسلامی تغییر کرده و ایران است که به گروههای صنعتی، اقتصادی و صاحب فناوری اروپایی، بر اساس نیاز خود اجازه فعالیت خواهد داد.
وی تأکید کرد: با برنامه و فعالیت سرداران دیپلماسی در دولت تدبیر و امید، ایران اسلامی امروز از جایگاه رفیعی در دنیا برخوردار شده است
افتتاح و بهرهبرداری از ۳۹۹ پروژه در استان سمنان
استاندار سمنان از افتتاح و بهرهبرداری ۳۹۹ پروژه در بخشهای مختلف بااعتبار دو هزار و ۱۴۵ میلیارد و ۸۴۴ میلیون ریال، در هفته دولت سال جاری در هشت شهرستان این استان خبر داد و گفت: در شهرستانهای سمنان ۵۶ پروژه، شاهرود ۸۸ پروژه، دامغان ۶۹ پروژه، گرمسار ۳۶ پروژه و مهدیشهر ۴۴ پروژه در روزهای هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وکیلی با اشاره به محل اعتبارات پروژههای قابلافتتاح در هفته دولت، یادآور شد: ۶۱۷ میلیون و ۳۲۸ هزار ریال از محل اعتبارت ملی، ۳۸۰ میلیون و ۴۲۷ هزار ریال از اعتبارات استانی و ۱۴۲ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال از اعتبارات ملی استانی تامین و برای بهرهبرداری از ۳۹۹ پروژه هزینه شده است.
وی تصریح کرد: ۶۳ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال از محل تسهیلات و ۹۴۱ میلیون و ۹۹۹ هزار ریال نیز از سایر منابع، برای تکامل پروژههای قابلافتتاح استان سمنان در هفته دولت استفادهشده است.
هفته دولت نمادی از وحدت مردم و دولت اسلامی
فرماندار شهرستان سمنان نیز در این نشست هفته دولت را نمادی از وحدت مردم و دولت اسلامی و یادآور فداکاریهای فرزندان پاکنهاد و گرانقدر انقلاب و احیاکننده روزهای پرشور خدمتگزاری، شهیدان بزرگ، رجایی و باهنر عنوان کرد.
سید عباس دانایی بابیان اینکه هفته دولت امسال فرصت مناسبی برای امید افزایی بیشتر در جامعه است، اظهار داشت: ۴۰ پروژه عمرانی این شهرستان با صرف بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار به مناسبت هفته دولت افتتاح میشود.
وی با اشاره به دیگر برنامههای هفته دولت در شهرستان سمنان تصریح کرد: برنامههای زیادی برای هفته دولت در شهرستان سمنان پیشبینیشده است.
افتتاح ۵۶ پروژه در شهرستان سمنان
گلافشانی قبور مطهر شهدای شهرستان سمنان، سفر استاندار سمنان به این شهرستان و افتتاح ۵۶ پروژه در آن با ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار، دیدار مدیران استان و شهرستان سمنان با نماینده ولیفقیه در استان، ازجمله برنامههای هفته دولت در شهرستان سمنان بود که فرماندار به آن اشاره کرد.
به گفته دانایی، سفر نماینده ولیفقیه در استان سمنان به روستاهای شرق شهرستان همزمان با میلاد حضرت امام رضا (ع) با حضور خادمان حرم مطهر رضوی، افتتاح پروژههای فرهنگی هنری ورزشی و صنعتی و تولیدی و نیز ملاقات عمومی مدیران بهمنظور رسیدگی به مشکلات مردمی از دیگر برنامههای هفته دولت در شهرستان سمنان است.
وی در خاتمه ایجاد آرامش و امید و نشاط و شادمانی در جامعه بر اساس نتایج توافقات هستهای را ازجمله دستاوردهای دولت تدبیر و امید عنوان و تصریح کرد: اقدامات دولت در سیاست خارجی و داخلی، دلگرمی و رضایت عمومی مردمی را به دنبال داشته است.
در این مراسم نشان متبرک امام رضا(ع) همراه بانمک و نبات و گلاب به استاندار سمنان، فرماندار سابق و همچنین فرماندار جدید شهرستان سمنان اهدا شد.
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