بوستان ملت ماهان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خسروی صبح دوشنبه در دوازدهمین جلسه شواری شهر ماهان با اشاره به احداث بوستان ماهان اظهار داشت: این بوستان دارای کاربری تفریحی، تجاری و اقامتی بوده و هزینه ای بالغ بر سه میلیارد تومان برای احداث آن پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در بوستان ملت جایگاه ویژه ای برای خاکسپاری شهدای گمنام، مکان های اقامتی، باغ آب، مکان های تجاری و زمین های بازی ویژه کودکان و نوجوانان تعریف شده است.

شهردار ماهان با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه در سه فاز انجام خواهد شد، افزود: فاز اول این پروژه از نیمه دوم مهر ماه سال جاری با اعتباری برابر ۴۵۰ میلیون تومانی آغاز می شود.

خسروی یادآور شد: فاز اول پروژه گفته شده شامل جایگاه ویژه برای خاکسپاری شهدای گمنام است.

وی تصریح کرد: با توجه به موقعیت بوستان ملت در ورودی شهر ماهان، بدون شک این بوستان می تواند تاثیر بسزایی در جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری ماهان داشته باشد.

تجلیل از خبرنگاران ماهان

در ادامه این جلسه از خبرنگاران ماهان توسط امام جمعه این شهر تجلیل شد.حجت الاسلام محمد محمد زاده ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: حرفه خبرنگاری حرفه ای مقدس است چرا که می توانند پیگیر مشکلات مردم باشند.

وی بیان داشت: جرات و جسارت از ویژگی های بارز خبرنگاران است و آنان باید براساس این ویژگی ها به دنبال واقعیت و مطالبه حقوق مردم باشند.

حجت الاسلام محمد زاده در پایان گفت: ماهان شهر بزرگی است و تمام ویژگی های یک شهرستان را دارد بنابراین باید در مخابره اخبار آن کوشا بود تا جایگاه اصلی خود را بدست آورد.