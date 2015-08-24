به گزارش خبرنگار مهر، امروز همه به پرسپولیس و بحران این تیم توجه دارند آنهم در شرایطی که بحران بیپولی به استقلال نزدیک شده و با وجود آنکه چکهای برخی بازیکنان در تاریخ ۲۷ مردادماه نقد شد اما از آن روز به بعد یکباره اخبار بسیاری از مشکلات مالی این باشگاه به رسانهها میرسد؛ موضوعی که نمایانگر وجود یک بحران در باشگاه است که به زودی منجر به اتفاقات بزرگتری میشود.
نظری جویباری و بهرام امیری مسئولان کمیته نقل و انتقالات که طرف حساب بازیکنان برای قرارداد بستن با استقلال بودند، حالا نه تنها در باشگاه استقلال و دفتر کارشان حاضر نمیشوند، «یا کمتر حاضر میشوند»، بلکه زمزمههای علنی استعفا را هم به گوش مسئولان رساندهاند.
حتی با وجود دوستی فراوان با شاهرخ سبکدست، علیه او و سیستم پول رسانی باشگاه مصاحبه میکنند و امیری بابت نهاری که رحمتی به بازیکنان استقلال میدهد، از او تشکر و اعلام میکند که به باشگاه نمیرود و نظری هم سربسته اعلام میکند که ناهماهنگیهای زیادی در استقلال وجود دارد.
هیولای درون
برخی از نزدیکان باشگاه استقلال البته میگویند این دو معاون همچنان با اسپانسر رابطه خوبی دارند و با این مصاحبهها تنها فشار برای رفتن بهرام افشارزاده از پست دومش به عنوان مدیر عامل در استقلال را تسریع میکنند اما هرکدام از این موارد که باشد، فرقی نمیکند زیرا مهم اینست که استقلال در آستانه یک جنگ داخلی قرار گرفته و هیولای درونش بیدار شده است. صف بندیهای زیگزاگی استقلال در حالی رویت میشود که برخی اخبار سریعتر از قبل به رسانهها رسیده و شایعه تعمدی بودن آنها مطرح شده است.
استعفا؟
قطع برق کمپ استقلال به خاطر بدهی سه میلیونی در حالیکه استقلال به دلیل بیتوجهی به کمپ اصلا آنجا تمرین نمیکند، یا رسانهای کردن این موضع که رحمتی نهار برخی بازیکنان را میدهد و باز دلخوری سجاد شهباززاده و رضایت نامه خواستن او از باشگاه، چنان به سرعت رسانهای شده و پی در پی میآیند که فرصت خبرشدن نمییابند.
از سوی دیگر باید گفت نظری و امیری اگر استعفا بدهند و تهدیدشان برای به باشگاه نرفتن، را عملی و علنی کنند، هم حق دارند چرا که آنها مسئول مستقیم مذاکره با بازیکنان بودهاند و حالا تحت فشار بازیکنان قرار گرفتهاند؛ به ویژه آنها که از سال قبل بیشتر طلبکار بودهاند و ظاهرا استقلال از این دست بازیکنان زیاد دارد و آنها هم به نظری و امیری فشار میآورند.
امید ابراهیمی هم ناراضی است
روز گذشته علاوه بر سجاد شهباززاده، امید ابراهیمی هم به باشگاه استقلال رفت و با دلخوری بیرون آمد، او هم طلب سال گذشتهاش را میخواهد و معلوم نیست تا چه زمانی به باشگاه فرصت میدهد تا پرداخت حقوق او را به تعویق بیاندازند.
در هر صورت اگر تعطیلات بیست روزه نبود، کار برای استقلال و مدیرانش بسیار سخت میشد اما حالا و با تعطیلی لیگ اندکی زمان به آنها برای سامان گرفتن، داده شده است که البته میتواند سمی هم باشد.
فشار به افشارزاده
در این روزها فشار آنقدر بالا رفته که حتی جلسه هیات مدیره استقلال هم لغو میشود تا افراد بیشتری در جریان سر درون استقلال قرار نگیرند. در این میان باید تاکید کرد که فشار هر لحظه روی افشارزاده هم بیشتر میشود و برخی حتی برای جانشینی او برنامههای زیادی دارند. باید دید افشارزاده که تحت حمایت وزیر هم هست تا کجا دوام میآورد؟
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