جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان علوم پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا داوودآبادی فراهانی - رئیس بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان علوم پزشکی با تشریح فرآیند جشنواره گفت: جشنواره قرآن و عترت در سه بخش دانشجویان، اساتید و کارمندان برگزار می‌شود و تعداد شرکت کنندگان امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی افزود: این جشنواره در رشته‌های قرآنی از قبیل حفظ، قرائت، ترتیل، مفاهیم در گرایش‌های مختلف و به صورت کتبی و شفاهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مختلف برگزار شده و منتخبین به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

فراهانی خاطرنشان کرد: هر سال دانشگاه‌های مختلفی کاندیدای میزبانی این جشنواره می‌شوند که امسال دانشگاه علوم پزشکی ایران که کارنامه خوبی در عرصه فعالیت‌های ملی داشته است به عنوان میزبان این جشنواره برگزیده شد.

در ادامه دکتر سیدجواد میراسماعیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس ستاد اجرایی بیستمین جشنواره قرآن و عترت در مورد اقدامات انجام شده برای میزبانی این جشنواره توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: یکی از این امور تجهیز و آماده سازی سه خوابگاه با ظرفیت ۹۰۰ نفر به مدت پنج روز برای اسکان شرکت کنندگان است.

وی افزود: آماده سازی بیش از ۱۸ سالن در دانشگاه جهت برگزاری مسابقات و میزبانی اجلاس معاونین و مدیران دانشجویی فرهنگی، مشاوره و تربیت بدنی از جمله دیگر اقدامات است.

میر اسماعیل یادآور شد: ساخت سرود بیستمین جشنواره قرآن و عترت، ساخت تیزر تلویزیونی، ساخت پنج کلیپ مخصوص نمایش، برگزاری نمایشگاه با بیش از ۵۰ غرفه، اجرای طرح ملی فضاسازی قرآنی برای اولین بار به صورت پایلوت در این دانشگاه از دیگر اقدامات برگزاری این جشنواره است.

در ادامه این نشست دکتر مصطفی عباسی مقدم رئیس مرکز قران و عترت وزارت بهداشت با بیان اینکه شعار اولیه این جشنواره که در دانشگاه‌ها برگزار شد، قرآن، علم و سلامت بود، اظهار کرد: امسال رشته‌هایی را در بخش پژوهشی به این جشنواره اضافه می‌کنیم که رویکرد آن سلامت بود.

وی افزود: شعار این جشنواره، «جشنواره دانشگاه اسلامی، ‌فرهنگ قرآنی و سلامت معنوی» است و هر یک از این عناصر دارای موضوعات مهم و مورد تاکید وزارت بهداشت است.

عباسی مقدم یادآور شد: این جشنواره در ۲۴ رشته مستقل قرانی و عترت برگزار می‌شود. ۵۲ درصد از کل شرکت کنندگان را کارمندان، پنج درصد را اساتید و ۴۱.۸ درصد را دانشجویان تشکیل می‌دهند.

وی گفت: مسابقات کشوری با حضور ۹۰۰ شرکت کننده برگزار می‌شود و افرادی که در این مرحله با یکدیگر مسابقه می‌دهند ۶۵۰ نفر هستند.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تمایل اساتید شرکت در بخش پژوهشی است گفت: ۹۰.۳ درصد اساتید در بخش پژوهش، ۲۸.۵ درصد دانشجویان در بخش شفاهی و ۵۰ درصد کارکنان در بخش کتبی شرکت کرده‌اند. بیشترین مشارکت در بخش کتبی بوده و ۷۵ درصد شرکت کنندگان در بخش کتبی شرکت کرده‌اند.

وی در مورد جوایز این دوره از جشنواره اظهار داشت: رقم کل جوایز حدود ۱۳۴ میلیون بوده که به نفرات اول، دوم و سوم و افراد شایسته تقدیر اعطا می‌شود و منتخبین این جشنواره برای رقابت به جشنواره ملی که وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی شرکت دارند می‌روند.