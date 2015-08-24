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۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۲۱

گزارش جدید بانک مرکزی از ارزانی و گرانی موادغذایی

گزارش جدید بانک مرکزی از ارزانی و گرانی موادغذایی

بانک مرکزی اعلام کرد: قیمت ۹ گروه مواد غذایی در هفته منتهی به ۹۴.۰۵.۳۰ افزایش، یک گروه کاهش و یک گروه نیز ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به ۱۳۹۴.۵.۳۰ را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل ۵.۳ درصد، جبوبات ۲۲.۶ درصد، برنج ۹.۱ درصد، میوه های تازه ۵.۹ درصد، سبزی های تازه ۹.۹ درصد، گوشت قرمز ۷.۳ درصد، گوشت مرغ ۱.۱ درصد، قند و شکر ۵.۲ درصد، چای ۳.۶ درصد و روغن نباتی نیز ۰.۸ درصد افزایش یافت. در این بخش، تنها قیمت تخم مرغ ۵.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه معادل ۰.۴ درصد کاهش داشت، بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخممرغ معادل ۳.۷ درصد افزایش یافت و شانهای ۷۴۰۰۰ الی ۹۵۰۰۰ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای تمام اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لوبیا چیتی معادل ۰.۴ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۹ درصد تا ۲.۴ درصد افزایش داشت. قیمت لوبیا سفید و لوبیا قرمز بدون تغییر بود.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میگردید. میوهفروشیهای سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه مینمودند که در گروه میوههای تازه بهای سیب گلاب معادل ۲.۶ درصد، گلابی ۳.۳ درصد، هلو ۳.۴ درصد و انگور ۶.۱ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۹ درصد تا ۵.۸ درصد افزایش یافت.

در گروه سبزیهای تازه بهای لوبیا سبز و سبزیهای برگی ثابت بود. قیمت خیار معادل ۰.۳ درصد و بادنجان ۰.۷ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۱.۷ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد و گوشت مرغ ۳ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۱ درصد افزایش داشت. بهای شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

کد مطلب 2894381

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