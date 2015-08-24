برنامه های سفر رئیس جمهور به همدان اعلام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های سفر حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید به همراه وزرا و مسئولان همراه وی در سفر به استان همدان اعلام شد.

براین اساس هواپیمای رئیس جمهور و هیئت همراه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح روز سه شنبه سوم شهریور در فرودگاه همدان به زمین می نشیند و رئیس جمهور و هیئت همراه مورد استقبال مسئولان استان همدان قرار می گیرند.

سپس رئیس جمهور و وزاری دولت تدبیر و امید پس از ورود به همدان از مسیر تعیین شده به ورزشگاه قدس همدان خواهد رفت تا در جمع مردم همدان حضور یابند.

در ادامه برنامه ها مراسم دیدار رئیس جمهور با علما، ایثارگران و برگزیدگان استان همدان در بعد از ظهر روز سه شنبه انجام خواهد شد و پس از این برنامه رئیس جمهور در مراسم دیدار با سرمایه گذاران همدانی مقیم خارج از کشور حاضر می شود.

حجت الاسلام روحانی پس از دیدار سرمایه گذاران از پروژه ای در همدان بازدید خواهد داشت و سپس در شورای اداری استان همدان شرکت می کند.

در پایان برنامه ها رئیس جمهور به مدت ۳۰ دقیقه با اصحاب رسانه و خبرنگاران نشستی خبری خواهد داشت که پنج نفر از اصحاب رسانه استان به نمایندگی از سایر رسانه های استان سئوالات خود را از رئیس جمهور خواهند پرسید.

گفتی است منتخبان رسانه های استان برای پرسش سئوال از رئیس جمهور به قید قرعه انتخاب شدند که در این نشست ۳۰ دقیقه ای سئوالات خود را مطرح خواهند کرد.