خانه صنایع دستی اراک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه با حضور بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی، گردشگری استان مرکزی پروژه خانه صنایع دستی اراک واقع در یکی از گذرهای بازار تاریخی اراک به عنوان خانه قنبری در قالب کاربری خانه صنایع دستی استان مرکزی افتتاح شد.

این مکان که معماری و ساخت آن به اواخر دوره قاجار تا اوایل پهلوی باز می گردد با ساماندهی هنرمندان شهر اراک قرار است محلی به منظور ترویج هنرهای مختلف استانی و نیز هم افزایی هنرمندان باشد.

هریک از اتاق های این مکان تاریخی قرار است که به یکی از رشته های صنایع دستی اختصاص یافته تا به دنبال آن هنرمندان استانی بتوانند مسئولیت خطیر توسعه هنر را در سطح استان به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

به منظور مرمت این مکان تاریخی مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه و مدت زمان اتمام مراحل بازسازی آن یک سال به طول انجامیده که مسئولان مرمت سازمان صنایع دستی استان مرکزی تمام همت خود را به کار گرفته تا بتوانند این بنا را به اصل اولیه خود بازگردانده و براساس همان چارچوب های ابتدایی مرمت کنند.

دومین پروژه ای که ظهر دوشنبه با حضور بهمن نامور مطلق افتتاح شد، فروشگاه صنایع دستی قاصدک واقع در شهرک پردیس اراک بود.

این فروشگاه با اختصاص ۴۰ میلیون تومان هزینه و نیز ۵۰ میلیون تومان سفارش کار، فعالیت خود را در راستای فروش صنایع دستی در سطح استان مرکزی و نیز استان های همجوار آغاز کرده و سعی دارد گامی موثر در مسیر بهبود فروش صنایع دستی در استان مرکزی بردارد.

لازم به ذکر است این فروشگاه پیش از این فعالیت خود را در قالب اتوبوس متحرک صنایع دستی در استان های مختلف انجام داده است.