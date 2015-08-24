به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، طی احکامی جداگانه از سوی علی کفاشیان علیرضا اسدی به عنوان رئیس، عباس خزایی به عنوان دبیر، کریم بهرامی، مصطفی طباطبائیان، عبدالمجید دبیده، محمد سین علیزاده و غلامرضا بهروان به عنوان اعضای کمیته موقت عضوگیری منصوب شدند.

از سوی دیگر و طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، دکتر توحید سیف‌برقی به عنوان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و محمدحسین میرشمسی را به عنوان عضو کمیته موقت فنی فوتسال و فوتبال ساحلی منصوب شدند.

همچنین پس از تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و با حکم علی کفاشیان حسن کامرانی‌فر به عنوان عضو کمیته داوران منصوب شد.