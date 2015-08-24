عکس تاریخی از مدیرعامل باشگاه استقلال در کنار وزیر ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار ناظمی مدیر کل مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان عکسی تاریخی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. در این تصویر محمود گودرزی وزیر فعلی ورزش و جوانان در کنار بهرام افشارزاده مدیرعامل باشگاه استقلال نشسته است که در سال ۱۳۵۹ مسئولیت روابط عمومی را بر عهده داشت.

ناظمی در شرح این عکس نوشت: «كنفرانس مطبوعاتي سال ١٣٥٩ وزير امروز ورزش و جوانان، محمود گودرزی اون روزها معاون سازمان بود و نفر كناری بهرام افشارزاده مدير عامل استقلال و مدير كل وزارتی امروز كه مسئوليت روابط عمومی داشت.»