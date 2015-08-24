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۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۵۲

عکس تاریخی از مدیرعامل باشگاه استقلال در کنار وزیر ورزش

عکس تاریخی از مدیرعامل باشگاه استقلال در کنار وزیر ورزش

مدیرعامل فعلی باشگاه استقلال که مسئول عمومی سازمان تربیت بدنی در سال ۱۳۵۹ بود، با وزیر فعلی ورزش و جوانان همکاری می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار ناظمی مدیر کل مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان عکسی تاریخی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. در این تصویر محمود گودرزی وزیر فعلی ورزش و جوانان در کنار بهرام افشارزاده مدیرعامل باشگاه استقلال نشسته است که در سال ۱۳۵۹ مسئولیت روابط عمومی را بر عهده داشت.

محمود گودرزی - بهرام افشارزاده

ناظمی در شرح این عکس نوشت: «كنفرانس مطبوعاتي سال ١٣٥٩ وزير امروز ورزش و جوانان، محمود گودرزی اون روزها معاون سازمان بود و نفر كناری بهرام افشارزاده مدير عامل استقلال و مدير كل وزارتی امروز كه مسئوليت روابط عمومی داشت.»

کد مطلب 2894483

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