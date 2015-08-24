  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۵۲

حمله خمپاره‌ای تکفیریها به منطقه «جوبر» در حومه دمشق

حمله خمپاره‌ای تکفیریها به منطقه «جوبر» در حومه دمشق

اعضای گروه های تکفیری در سوریه منطقه «جوبر» واقع در حومه دمشق را هدف حملات خمپاره‌ای خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، تروریست های تکفیری داعش منطقه «جوبر» واقع در حومه دمشق پایتخت سوریه را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این حملات شماری از غیرنظامیان سوری مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

منطقه «شیخ رسلان» واقع در حومه دمشق نیز از دیگر مناطقی بود که هدف حمله خمپاره ای تکفیریها قرار گرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که به دنبال این حمله سه شهروند سوری به شدت زخمی شدند.

این تحولات در حالی است که حملات هوایی و توپخانه ای ارتش سوریه به مراکز وابسته به داعش و جبهه النصره در حومه دمشق همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 2894514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه