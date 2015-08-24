به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، تروریست های تکفیری داعش منطقه «جوبر» واقع در حومه دمشق پایتخت سوریه را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این حملات شماری از غیرنظامیان سوری مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

منطقه «شیخ رسلان» واقع در حومه دمشق نیز از دیگر مناطقی بود که هدف حمله خمپاره ای تکفیریها قرار گرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که به دنبال این حمله سه شهروند سوری به شدت زخمی شدند.

این تحولات در حالی است که حملات هوایی و توپخانه ای ارتش سوریه به مراکز وابسته به داعش و جبهه النصره در حومه دمشق همچنان ادامه دارد.