تسلط یمنیها بر مرکز نظامی«غرف الشیخ»/ ادامه حملات سعودیها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش و نیروهای مردمی یمن طی عملیاتی مشترک بر یک مرکز نظامی آل سعود به نام «غرف الشیخ» سیطره یافتند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات همچنین تعدادی از خودروهای نظامی متعلق به آل سعود توسط ارتش و نیروهای مردمی منهدم شدند.

از سوی دیگر، حملات وحشیانه جنگنده های سعودی به مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

رسانه های یمنی اعلام کردند که مناطقی در استان حجه، هدف حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفتند.

این در حالی است که جنگنده های سعودی طی شش نوبت منطقه «کتاف» واقع در استان صعده را بمباران کردند. شهر «الظاهر» در این استان نیز طی چند نوبت هدف حملات سعودیها قرار گرفت.

بر اساس اعلام شاهدان عینی، مناطق «صوارح» و «الزور» در استان مأرب نیز از حملات سعودیها در امان نماندند و طی چند نوبت مورد اصابت خمپاره های شلیک شده توسط نیروهای سعودی قرار گرفتند.