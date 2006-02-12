طرح حمايت از نويسندگان بايد در كميسيون فرهنگي مطرح شود

رهبر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، درباره توجه برنامه هاي توسعه فرهنگي به نويسنده و پديدآورنده كتاب ، گفت : در اسلام توجه و تاكيد زيادي به اهميت قلم ، نويسندگي و ارزش و جايگاه ويژه پديد آورنده كتاب شده است ، اما علي رغم اين تاكيد متاسفانه در كشور ما آنطور كه بايد و شايسته است به نويسنده ؛ اهل قلم ، پژوهشگر و مولف توجه نمي شود .

وي در ادامه تصريح كرد : نويسنده ، مولف و محقق در جامعه ما جايگاه درخوري ندارد و حق التاليف هايي هم كه به نويسندگان داده مي شود وجه كامل و متناسب با زحمات مولف نيست .

اين مولف آثار ديني در ادامه افزود : مجلس شوراي اسلامي اگر قصد دارد به اين فرموده اسلام توجه كند ، بايد حمايت بيشتري از نويسندگان انجام دهد ، هرچند حمايتي كه از اين قشر صورت مي گيرد بسيار ناچيز است .

محمد تقي رهبر خاطرنشان كرد : نويسندگاني كه با صرف عمر خود و با تلاش و تحقيق بسيار يك اثر پژوهشي را منتشر مي كنند ، حداكثر يك حق التاليف ده درصدي نصيب شان مي شود .

وي در ادامه افزود : در كشور ما هيچ نهاد و سازماني نويسندگان را به رسيمت نمي شناسد و اين شغل در كشورما تعريف شده نيست ، متاسفانه بسياري از نويسندگان به طور جدي نمي توانند از اين راه زندگي شان را اداره كنند .

عضو كميسيون فرهنگي تصريح كرد : نقش مجلس شوراي اسلامي با توجه به شان قانون گذاري خود مي تواند بسيار موثر باشد. متاسفانه تاكنون توجه زيادي به اهميت نقش نويسندگان در حوزه كميسيون فرهنگي مجلس نشده است و به نظر من جاي اين دارد كه چه به صورت لايحه و يا طرح در كميسيون فرهنگي مجلس ، براي حمايت از نويسندگان تلاشي صورت بگيرد .

رهبر ادامه داد : تاكنون اقدامي براي حمايت از نويسندگان در مجلس صورت نگرفته است و در اين مورد بررسي هايي هم صورت نگرفته است ، اما بايد جمعي از نمايندگان طرحي را تهيه كنند و اين امر مي تواند جز وظايف مجلس باشد .

وي تاكيد كرد : نمايندگان مجلس بايد طرح حمايت از نويسندگان را با محتواي قدرداني و بيمه نويسندگان ، در كميسيون فرهنگي مطرح كنند و من هم به عنوان يك عضو كميسيون فرهنگي از اين طرح حمايت خواهم كرد .