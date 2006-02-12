كاهش 10 درصدي ورودي به زندانها در ماه محرم

محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : هر ساله با آغاز ايام ماه محرم شاهد كاهش ميزان جرايم و دستگيري مجرمان به ميزان 10 الي 12 درصد هستيم .

وي تصريح كرد : در ماههاي محرم و رمضان جرايمي همچون شرارت و ضرب و شتم به نسبت ساير جرايم بيشتر كاهش مي يابند .

معاون دادستان در امور زندانها با بيان اينكه در ايام مذهبي اكثر جرايم كاهش مي يابد و اين امر تنها مختص به يك جرم نيست افزود : نرخ وقوع جرايم و بزههاي اجتماعي در ماه مبارك رمضان و محرم تا حد بسياري كاهش پيدا مي كند و اين امر نشات گرفته از اعتقادات مذهبي و ديني مردم است .

سالاركيا خاطر نشان كرد : اكثر مجرمان تمايلي براي بروز رفتارهاي ناشايست و خلاف عرف جامعه در اين ايام را ندارند و اين امر در جوانان بيشتر خود را نشان مي دهد.