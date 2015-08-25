زنان ایرانی وارد عرصه های مختلف اجتماعی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره دوروزی بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه بانوان و خانواده استانداری همدان که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزارشد ضمن تبریک سالروز ولادت امام رضا(ع) و هفته دولت، افزود: این روزها را که مصادف با سفر رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید به استان همدان است را به فال نیک می گیریم.

وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با رهنمودهای مقام معظم توانسته است خیلی از مشکلات را رفع کند و دستاوردهای خوبی را به خصوص در زمینه روابط بین المللی دست یابد، اظهارداشت: امیدواریم این دولت نگاه مثبت ونگرش خوبی در حوزه زنان نیزداشته باشد تا بتوانیم مشکلات حوزه زنان و خانواده را برطرف کنیم.

مدیرکل اموربانوان استانداری همدان در ادامه با تاکید براینکه بانوان فقط بانوان شاغل و خانه دار نیستند بلکه زنان عشایر و روستایی و زنان بی سرپرست و بد سر پرست نیز در این گروه قراردارند، بیان کرد: موضوع زنان و ضرورت اقدام در این حوزه به خوبی در تمام اصول و قوانین کشور آمده است و در سند چشم انداز توسعه و برنامه پنجم نیز به آن پرداخته شده که متاسفانه برخی از آنها حد شعار و نوشتار باقی مانده است.

طاهره دوروزی در ادامه با بیان اینکه زنان جمهوری اسلامی ایران رشادت های زیادی را در دوران انقلاب، پس انقلاب و دوران دفاع مقدس از خود نشان داده اند، عنوان کرد: زنان ایرانی هنوزهم در عرصه های مختلف حضور فعالیت دارند و فقط رسالت های آنان تغییر کرده است و وارد عرصه های اجتماعی شده اند.

وی با اشاره به اینکه مطالبات زنان ما تغییر کرده است و نسبت به مسائل آگاه تر شده اند، گفت: زنان ایرانی قابلیت های خود را در همه عرصه ها به خصوص علمی نشان داده اند.

طاهره دوروزی با تاکید براینکه باید مراقب باشیم که زنان در خانواده ها دچار یاس و نا امیدی نشوند، افزود: ما باید برای خانواده دغدغه داشته باشیم و دلواپس آنها باشیم و دراین زمینه برنامه های راهبردی را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تحولات خوبی در حوزه زنان و خانواده صورت گرفته است، اظهارداشت: زنان باید ازتمام توانمندی های خود به منظور شکوفایی استعدادهای خود در خانواده استفاده کنند.

مدیرکل اموربانوان استانداری همدان با تاکید براینکه برنامه ششم توسعه باید ساده و با لحنی قابل فهم تدوین شود و پیچیده نباشد، عنوان کرد: برنامه ریزی ها در برنامه ششم توسعه باید طوری باشد که زنان برای گرفتن یک وام خود اشتغالی در پیچ و خم های اداری گیر نکنند.

وی با اشاره به اینکه با تدوین برنامه های هدفمند درحوزه زنان و خانواده می توانیم به اهداف خرد و کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی برسیم، بیان کرد: امیدواریم همه ما درمسیر همدلی و همزبانی گام برداریم و بانوان ما درهمه عرصه ها چه داخلی و چه خارجی به موفقیت های بزرگی دست یابند.