به گزارش خبرنگارمهر، عفت السادات میرمعینی بعدازظهر سه شنبه در کارگروه بانوان و خانواده استاداری همدان که با حضور معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده برگزارشد، افزود: تجربه ۳۰ ساله بعد از انقلاب نشان می دهد که نگاه بخشی به مسائل جامعه نتوانسته در حوزه زنان تاثیرگذار باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مسائل زنان را باید در جامعه ببینیم، اظهارداشت: تا زمانی که مسائل و معضلات اجتماعی در جامعه بیداد می کند ما نمی توانیم به اهداف عالی که برای زنان جامعه ترسیم شده است برسیم.

عضو انجمن جامعه پزشکی و فعال حوزه زنان در همدان در ادامه با تاکید براینکه سهم زنان از مدیریت در جامعه یکی از چالش های جدی کشور است، عنوان کرد: در این زمینه قول های زیادی داده شده است اما متاسفانه زنان جامعه ما آن طور که باید نتوانسته اند از تصدی مدیریت ها استفاده کنند.

عفت السادات میرمعینی با اشاره به اینکه زنان به دلیل عمق نگاه و عاطفه مادرانه ای مه دارند می توانند در بسیاری از مسائل مدیریتی موثر باشند، بیان کرد: امیدواریم در این زمینه سرمایه گذاری های خوبی صورت گیرد و در دو سالی که ازعمر دولت یازدهم باقی مانده است شاهد افزایش سهم مدیریتی زنان در جامعه باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تجریه نشان داده است که هرکجا که زنان حضور دارند موفقیت های بزرگی کسب شده است، گفت: متاسفانه در برخی از استان ها نگاه رفع تکلیفی به حوزه مدیریت زنان شده است که این نگاه باید تغییر کند.

عفت السادات میرمعینی با تاکید بر اینکه دختران ما دچار مشکلات بسیار زیادی هستند و به دلیل عدم اعتماد به نفس رو به استفاده از لوازم آرایش آورده اند، افزود: متاسفانه همن امر موجب شده است که جزو کشورهای اول دنیا در زمینه مصرف لوازم آرایشی باشیم.

این فعال حوزه زنان در همدان با بیان اینکه امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور برگزار می شود، اظهارداشت: امیدواریم زنان ما آن طور که شایستگی دارند به مجلس راه یابند تا در قانون گذاری ها حضور فعال داشته باشند.

مشاوراموربانوان دردانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این جلسه به مشکلات حوزه زنان اشاره کرد و با بیان اینکه نبود مراکز درمانی مناسب و استاندارد مختص زنان در استان همدان یکی از دغدغه زنان است گفت: بیمارستان فاطمیه همدان که فقط در حوزه زنان و زایمان فعالیت می کند متاسفانه به دلیل محدودیت فضا با مشکل مواجه است.

شهره علیمحمدی با اشاره به اینکه نبود بودجه کافی ازمهمترین مشکلات این بیمارستان است، افزود: هر از گاهی بودجه هایی را به این بیمارستان اختصاص می دهند که فقط صرف افزایش فضای فیزیکی بیمارستان می شود.

وی با بیان فضای فیزیکی بیمارستان فاطمیه کم است و در بیشتر اوقات درصد اشغال تخت های این بیمارستان ۱۰۰ درصد است، اظهارداشت: به دلیل تخصصی بودن بیمارستان فاطمیه از شهرستانها و استان های همجوار نیزبه این بیمارستان مراجعه می کنند که همین امر موجب می شود تا از تخت های اکستر که اغلب موجب نارضایتی بیماران می شود استفاده کنیم.

شهره علیمحمدی در ادامه به ساخت بیمارستان جدید در محوطه بیمارستان اکباتان اشاره کرد و با اشاره به اینکه بارها رایزنی هایی به منظور اختصاص این ساختمان برای زنان و زایمان شده است، عنوان کرد: براساس رایزنی های انجام شده تا کنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.

نماینده سمن های استان همدان هم در ادامه این جلسه به بیان مشکلات زنان دراین حوزه پرداخت و گفت: ثبت سمن ها، عدم برخورداری از امکانات و بودجه کافی برای اجرای طرح ها و غیره از جمله این مشکلات است.

مریم تابش با اشاره به اینکه سمن ها از بطن جامعه هستند و به طور حتم می توانند در حل معضلات و مشکلات جامعه موثر باشند افزود: یکی دیگر از مشکلات سمن ها مجوزهایی است که اداره ورزش و جوانان صادر می کنند چرا که این مجوزها فقط تا سن ۲۹ سالگی اعتبار دارد و مجوز افراد پس ازسپری شدن این سن و پس از سال ها تجربه باطل می شود.