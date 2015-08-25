به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ در هفته دولت با حضور فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، امام جمعه، بخشدار و شهردار چهار باغ و رؤسای ادارات و دهیاران و شوراهای اسلامی در شهر چهار باغ دهستان رامجین برگزار شد.

ابوالقاسم پالیز گیر فرماندار ساوجبلاغ در این مراسم گفت: امروز در سومین روز از هفته دولت در بخش چهار باغ ۱۵ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان به بهره برداری رسید .

فرماندار ساوجبلاغ گفت: برای توسعه بخش ها در دولت تدبیر و امید قدم های خوبی برداشته شده است و بزودی نمایندگی های بعضی از ادارات در این بخش مستقر خواهد شد.

پالیزگیر گفت: برای کاهش تردد مردم به مرکز شهرستان ادارات خدمات رسان در بخش مستقر خواهند شد اداره بهزیستی نمایندگی خود را در بخش مستقر کرده که از امروز به خدمات رسانی میپردازد.

نوع کشت و کار در شهر چهارباغ بحرانی است

پالیزگیر افزود: ادارات ثبت احوال، اداره ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن نیز کار خود را در بخش چهار باغ شروع خواهند کرد.

فرماندار ساوجبلاغ از حل مشکل دور برگردان مسیر اصلی کرج - هشتگرد خبر داد و افزود: بزودی با احداث رمپ ورومپ های استاندارد کار دور برگردان در مسیر اصلی چهار باغ آغاز خواهد شد.

وی در پایان از اختصاص اعتبار برای راه های روستایی در روستاهای این بخش خبر داد و گفت: راه اغلان تپه به کهریزک و بسیاری از معابر با تخصیص اعتبار به دهیاری ها اجرایی خواهد شد.

در این مراسم محمد رضا شعبانی بخشدار چهارباغ به ارائه نظرات و درخواست ها و مشکلات شهر چهار باغ و روستاهای تابعه پرداخت که اهم این درخواست ها تعریض و ایجاد روشنایی راه های روستایی، ارتقاء مرکز بهداشت فاطمه زهرا در روستای رمنده، استقرار پایگاه فوریت های پزشکی و پایگاه آتش نشانی در روستای لشکر آباد بود.

شعبانی همچنین افزود: با توجه به بحران نوع کشت و کار در شهر چهار باغ کشت کاهو بسیار زیاد است که اصلا نیازی به آن نیست و باید مدیریت و چاه های غیر مجاز مسدود شود.

۷ طرح کشاورزی در بخش چهارباغ بهره برداری می شود

وی همچنین افزود: در بخش چهار باغ ۱۵ پروژه در بخش چهار باغ با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان افتتاح شد که این طرح ها شامل احداث بوستان کودک، بهسازی معابر روستایی، احداث جاده تندرستی، اجرای طرح هادی، احداث باغ الگوئی و پایه رویشی است.

در ادامه این جلسه حسین رنجی شهردار چهار باغ در این آیین از افتتاح ۳ طرح عمرانی در سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و گفت: این طرح ها شامل ساختمان شهرداری با اعتباری بالغ ۸ میلیارد تومان در مساحت ۴ هزار متر مربع، پارک مهدی آباد با اعتبار ۳ میلیارد تومان در مساحت ۲۲ هزار متر مربع و کتابخانه ملک آباد با ۶۵۰ میلیون تومان اعتبار است.



در پایان محرمعلی اسد زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ نیز گفت: در هفته دولت ۷ پروژه جهاد کشاورزی شامل پروژه های آبیاری تحت فشار، کارخانه خوراک دام، لوله گذاری انتقال آب، احداث باغات انگور روسیمی، احداث باغات پایه رویشی شلیل و هلو با اعتباری بالغ بر۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.