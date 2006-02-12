400 ميليارد ريال اوراق مشاركت طرح ميدان شهداي مشهد عرضه مي شود

به گزارش خبرگراري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد سيد خليل مهديزادگان روز يكشنبه در گفتگويي افزود: كليات چگونگي عرضه اين اوراق براي تصويب تقديم شوراي اسلامي شهر مشهد خواهد شد.

وي گفت: درآمد حاصل از عرضه اوراق مشاركت صرف سه پروژه اقتصادي در طرح ميدان شهدا مشهد مي شود.

مهديزادگان اضافه كرد: در مجموعه طرح ميدان شهدا 47 پروژه پيش بيني شده كه 27 پروژه آن مشاركتي و با مشاركت بخش خصوصي احداث خواهد شد.

معاون برنامه ريزي و پژوهش شهرداري مشهد از خريد مرحله نخست اوراق مشاركت طرح ميدان شهدا و استقبال بي نظير مردم تقدير كرد.

در طرح ميدان شهدا در مجموع دو هزار و 500 ميليارد ريال از محل درآمد هاي شهرداري مشهد هزينه خواهد شد.

گستره اجراي طرح ميدان شهدا 5/22 هكتار شامل ميدان شهدا، هشت آباد و خيابان صاحب الزمان بوده و عمليات اجرايي طرح ميدان شهدا از فروردين ماه سال جاري آغاز شده و زمان اجراي آن 6 سال است.