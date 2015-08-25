آماده باش کامل نيروهای دو کره لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه ترکی منافان، «کیم مین-سوک» سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی در کنفرانسی خبری گفت: پس از توافق امروز، دو کشور توافق کردند تا آماده باش کامل نیروهای ارتش خود را از ظهر امروز لغو کنند.

مین-سوک ادامه داد: کره جنوبی اقدامات متناسبی را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد، اما تحرکات نیروهای کره شمالی را نیز به دقت زیر نظر خواهد داشت.

سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی افزود: بر اساس توافقی که در مذاکرات دو کره حاصل شده است، کره جنوبی تبلیغات مرزی خود را از ظهر امروز سه شنبه متوقف می کن، اما بلندگوها همچنان در همان منطقه باقی خواهد ماند؛ زیرا در این مذاکرات صحبتی از برداشته شدن بلندگوها به میان نیامده است.

گفتنی است، بیش از دو روز مذاکرات مقامات کره جنوبی و کره شمالی بالاخره صبح روز به وقت محلی سه شنبه به پایان رسید و دو کشور برای پایان دادن به تنش ها به توافق رسیدند.

بر این اساس کره شمالی از اقدامات تهدیدآمیز و شلیک به سربازان کشور کره جنوبی به طور رسمی عذرخواهی کرد و سئول نیز متعهد شد که تبلیغات رسانه های خود علیه پیونگ یانگ را متوقف کند. دو طرف همچنین بعد از این مذاکرات طبق قراردادی متعهد شدند که روابط حسنه را تقویت کنند. سئول و پیونگ یانگ در عین حال متعهد شدند که مانع حوادث تنش زای مشابه شوند.

به گفته «کیم کوان-جین» مشاور امنیت ملی کره جنوبی قرار است دو کشور برای جلوگیری از حوادث مشابه اقدامات مشترکی در راستای برقراری روابط و همکاری دو جانبه، انجام دهند. پیش از این پیونگ یانگ حادثه حمله به نظامیان کره جنوبی را انکار کرده بود.

مذاکرات دو کشور از روز شنبه در منطقه مرزی در حالی آغاز شد که کره شمالی این تاریخ را برای پایان تبلیغات رسانه های کره جنوبی علیه همسایه شمالی خود تعیین کرده بود. گفتنی است مناسبات کره شمالی و جنوبی از زمان پایان جنگ شبه جزیره کره در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ تا کنون تنش آلود بوده و طی این مدت دو همسایه بارها در مقابل هم صف آرایی کرده اند.