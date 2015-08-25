باشگاه خبرنگاران نوشت: کازا بروتاله یا خانه حیوانی از چوب، شیشه، سیمان و بر فراز صخره ای با منظره کامل اقیانوس بنا می شود. سقف خانه دید شب صد در صدی و استخری با کف شیشه ای نیز بالای ان قرار دارد. گرمای خانه از محل عایق حرارتی زمین اطراف تهیه می شود و سرمایش خانه نیز ازاستخر. کازا بروتاله با برداشتی شاعرانه از سبک معماری بروتالیزم محض، تعریفی دوباره از همزیستی انسان و طبیعت ارائه می دهد. این خانه هنوز ساخته نشده اما مطمئنا جیمز باند طالب خانه ای شبیه آن خواهد بود!
طراحان در اُپِن پِلَت فُرم فور آرشیتکچِر (Open Platform for Architecture) طرح خانه ای را بر فراز دریای اِژه و با دیوارهای شیشه ای پیشنهاد دادند.
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