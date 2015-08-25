باشگاه خبرنگاران نوشت: کازا بروتاله یا خانه حیوانی از چوب، شیشه، سیمان و بر فراز صخره ای با منظره کامل اقیانوس بنا می شود. سقف خانه دید شب صد در صدی و استخری با کف شیشه ای نیز بالای ان قرار دارد. گرمای خانه از محل عایق حرارتی زمین اطراف تهیه می شود و سرمایش خانه نیز ازاستخر. کازا بروتاله با برداشتی شاعرانه از سبک معماری بروتالیزم محض، تعریفی دوباره از همزیستی انسان و طبیعت ارائه می دهد. این خانه هنوز ساخته نشده اما مطمئنا جیمز باند طالب خانه ای شبیه آن خواهد بود!