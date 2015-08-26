سرنگونی هواپیمای جاسوسی امارات/ بیش از ۱۰۰ حمله هوایی به صعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، یک مقام نظامی در وزارت دفاع یمن تاکید کرد ارتش و کمیته های مردمی یک فروند هواپیمای جاسوسی امارات را در منطقه مکیراس استان البیضاء ساقط کردند.

این مقام نظامی افزود: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی توانستند سه خودروی نظامی را منهدم و سه خودروی دیگر متعلق به تروریست های القاعده را در منطقه مکیراس به تصرف خود درآوردند. همچنین نیروهای یمن توانستند تلفات جانی سنگینی را به تروریست های القاعده و مزدوران عربستان وارد کنند.

از سوی دیگر جنگنده های عربستان بیش از ۱۰۰ حمله هوایی در مناطق مختلف استان صعده انجام دادند. یک مقام محلی در استان صعده با بیان این مطلب گفت ۷۰ مورد از این حملات در مناطق حیدان، الظاهر، رازح و شدا و بیش از ۳۰ مورد دیگر در منطقه الرصیفات، القمع و الملیل انجام گرفته است.

به گفته این مقام محلی حملات جنون آمیز جنگنده های عربستان باعث ویرانی گسترده منازل شهروندان شده است. جنگنده های رژیم عربستان همچنین منطقه المخا در استان تعز را بمباران کردند.

خبر دیگر اینکه نیروهای ارتش و کمیته های مردمی مانع از پیشروی نیروهای عربستان در پایگاه نظامی العمود در جیزان و بازپس گیری آن شدند. در همین رابطه یک مقام نظامی در استان صعده گفت: ارتش و کمیته های مردمی دو خودروی نظامی عربستان را که در تلاش برای ورود به پایگاه مذکور بودند منهدم کردند.