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۱۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۴:۲۲

درجلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد فلسفه در دانشگاه تهران عنوان شد:

گادامر غرب را از غلبه تكنولوژي بر كليه شوون فرهنگ انساني بيم داد

گادامر غرب را از غلبه تكنولوژي بر كليه شوون فرهنگ انساني بيم داد

جلسه دفاعيه "حسن مهرنيا" دانشجوي كارشناسي ارشد رشته فلسفه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران با موضوع ترجمه و تحقيق كتاب « سرآغاز فلسفه » اثر فيلسوف آلماني هانس گئورگ گادامر برگزار شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» اين پايان نامه در دو بخش : مقدمه تفصيلي از سوي مترجم ، و متن ترجمه شده تنظيم شده است . در ابتداي اين جلسه حسن مهر نيا گزارشي از پايان نامه خود را ارائه كرد . وي گفت : مهمترين نكته اين اثر اين است كه گادامر در مقابل سنت عقايد نگاري و تاريخ نگاري دو هزارساله مي ايستد و تفسيرهاي آنان از نخستين فيلسوفان يونان را تفسير به راي و تابع پيش فهم هاي آنها مي داند و معتقد است كه هر آن چه را كه خود بدان اعتقاد داشته اند ، به گذشتگان نسبت داده اند و از پيش خود چيزهايي را به سخنان آنان افزوده اند كه گذشتگان حتي تصور آن را هم نمي كردند .

وي افزود : گادامر در اين كتاب مي كوشد تا با گشودن روزنه اي به سوي ماهيت معرفت در نزد يونانيان ، كه همان هم سخني و گفت وگو با آنان است ، به فهم دنياي غرب از سرنوشت فرهنگي خويش - كه به زعم ايشان ريشه در فرهنگ يونان دارد - عمق ببخشد و تحول فعلي مابعدالطبيعه را از افق مشترك فرهنگ غربي كه فراموشي وجود است، به گوش جهانيان برساند و آنان را از غلبه و سيطره تكنولوژي بر كليه شوون فرهنگ انساني بيم دهد .

وي ادامه داد : متن اين كتاب حاصل درس هايي است كه گادامر  سال 1968 در هايد لبرگ ، به زبان ايتاليايي ارائه نموده است . اين اثر سپس به زبان آلماني ترجمه و چاپ شده است و ترجمه من از روي ترجمه متن انگليسي اين اثر انجام شده است .  

مهري نيا در ادامه به فصول مختلف كتاب سرآغاز فلسفه پرداخت .  وي گفت : گادامر در فصل اول به بررسي معناي سرآغاز ، دليل اهميت اين موضوع براي نگارنده ( گادامر) و روش خاصي كه اتخاذ نموده است ، مي پردازد . در فصل دوم معرفي شيوه « تاريخ  مسئله نگر»  ديلتاي  و تسلر ، نمايندگان تفسير تاريخي و روش « تاريخ تاثير» ، كه موضع خود وي است قرار دارد .  فصل سوم با توجه اصولي كه در دو فصل پيشين تبيين گرديده به موضوع پيش سقراطيان و آغاز تفكر غربي اختصاص يافته است، اما براي اين منظور متون افلاطون و ارسطو را شالوده اي محكم براي تفسير آراء متفكران اوليه قلمداد مي كند . فصل چهارم  و پنجم و ششم ، در واقع ادامه بحث فصل سوم هستند .  گادامر در فصل هاي چهارم و پنجم  به بررسي رساله فايدون و مسئله جاودانگي نفس مي پردازد و در فصل ششم اين بحث در رساله هاي  ثئاي تتوس  و سوفسطايي خاتمه مي يابد . فصل هفتم به شيوه عقايد نگاري ارسطو مي پردازد و مواردي را كه او از الئاييان و ملطيان اخذ نموده و به بسط آن پرداخته است، روشن مي كند و بر خلاف سنت عقايد نگاري ارسطو، با وجود مكتب در آن دوره مخالفت مي ورزد . گادامر براي اين منظور به عقايد نگاري ارسطو در كتاب  سماع طبيعي اشاره مي كند و در فصل هشتم به مايه هاي انديشه ايونيايي در سماع طبيعي ارسطو مي پردازد . دو فصل پاياني كتاب به منظومه تعليمي پارمنيدس اختصاص دارد كه به نظر گادامر معتبرترين متون پيش سقراطيان است .

در پايان اين گزارش هيات داوران متشكل از دكتر محمد رضا بهشتي به عنوان استاد راهنما، دكتر سيد حميد طالب زاده به عنوان استاد مشاور ، و دكتر روح الله عالمي به عنوان استاد داور وارد شور شده و پس از مشورت با يكديگر پايان نامه مذكور را با نمره بسيار خوب پذيرفته و از مهري نيا خواستند كه ايرادات و اشكالات موجود در پايان نامه را اصلاح كند . 

کد مطلب 28960

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