گادامر غرب را از غلبه تكنولوژي بر كليه شوون فرهنگ انساني بيم داد

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» اين پايان نامه در دو بخش : مقدمه تفصيلي از سوي مترجم ، و متن ترجمه شده تنظيم شده است . در ابتداي اين جلسه حسن مهر نيا گزارشي از پايان نامه خود را ارائه كرد . وي گفت : مهمترين نكته اين اثر اين است كه گادامر در مقابل سنت عقايد نگاري و تاريخ نگاري دو هزارساله مي ايستد و تفسيرهاي آنان از نخستين فيلسوفان يونان را تفسير به راي و تابع پيش فهم هاي آنها مي داند و معتقد است كه هر آن چه را كه خود بدان اعتقاد داشته اند ، به گذشتگان نسبت داده اند و از پيش خود چيزهايي را به سخنان آنان افزوده اند كه گذشتگان حتي تصور آن را هم نمي كردند .

وي افزود : گادامر در اين كتاب مي كوشد تا با گشودن روزنه اي به سوي ماهيت معرفت در نزد يونانيان ، كه همان هم سخني و گفت وگو با آنان است ، به فهم دنياي غرب از سرنوشت فرهنگي خويش - كه به زعم ايشان ريشه در فرهنگ يونان دارد - عمق ببخشد و تحول فعلي مابعدالطبيعه را از افق مشترك فرهنگ غربي كه فراموشي وجود است، به گوش جهانيان برساند و آنان را از غلبه و سيطره تكنولوژي بر كليه شوون فرهنگ انساني بيم دهد .

وي ادامه داد : متن اين كتاب حاصل درس هايي است كه گادامر سال 1968 در هايد لبرگ ، به زبان ايتاليايي ارائه نموده است . اين اثر سپس به زبان آلماني ترجمه و چاپ شده است و ترجمه من از روي ترجمه متن انگليسي اين اثر انجام شده است .

مهري نيا در ادامه به فصول مختلف كتاب سرآغاز فلسفه پرداخت . وي گفت : گادامر در فصل اول به بررسي معناي سرآغاز ، دليل اهميت اين موضوع براي نگارنده ( گادامر) و روش خاصي كه اتخاذ نموده است ، مي پردازد . در فصل دوم معرفي شيوه « تاريخ مسئله نگر» ديلتاي و تسلر ، نمايندگان تفسير تاريخي و روش « تاريخ تاثير» ، كه موضع خود وي است قرار دارد . فصل سوم با توجه اصولي كه در دو فصل پيشين تبيين گرديده به موضوع پيش سقراطيان و آغاز تفكر غربي اختصاص يافته است، اما براي اين منظور متون افلاطون و ارسطو را شالوده اي محكم براي تفسير آراء متفكران اوليه قلمداد مي كند . فصل چهارم و پنجم و ششم ، در واقع ادامه بحث فصل سوم هستند . گادامر در فصل هاي چهارم و پنجم به بررسي رساله فايدون و مسئله جاودانگي نفس مي پردازد و در فصل ششم اين بحث در رساله هاي ثئاي تتوس و سوفسطايي خاتمه مي يابد . فصل هفتم به شيوه عقايد نگاري ارسطو مي پردازد و مواردي را كه او از الئاييان و ملطيان اخذ نموده و به بسط آن پرداخته است، روشن مي كند و بر خلاف سنت عقايد نگاري ارسطو، با وجود مكتب در آن دوره مخالفت مي ورزد . گادامر براي اين منظور به عقايد نگاري ارسطو در كتاب سماع طبيعي اشاره مي كند و در فصل هشتم به مايه هاي انديشه ايونيايي در سماع طبيعي ارسطو مي پردازد . دو فصل پاياني كتاب به منظومه تعليمي پارمنيدس اختصاص دارد كه به نظر گادامر معتبرترين متون پيش سقراطيان است .

در پايان اين گزارش هيات داوران متشكل از دكتر محمد رضا بهشتي به عنوان استاد راهنما، دكتر سيد حميد طالب زاده به عنوان استاد مشاور ، و دكتر روح الله عالمي به عنوان استاد داور وارد شور شده و پس از مشورت با يكديگر پايان نامه مذكور را با نمره بسيار خوب پذيرفته و از مهري نيا خواستند كه ايرادات و اشكالات موجود در پايان نامه را اصلاح كند .