تعامل اقتصادی و تجاری مهمترین همکاری میان ایران و غنا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، هاناسروا تته وزیرامورخارجه غنا عصر روز گذشته با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با اشاره به روند رو به رشد همکاریهای دولتی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و غنا در سالهای اخیر گفت: با توجه به تبادل هیاتهای بلندپایه میان دو کشور در سالهای اخیر، بسترهای لازم برای توسعه هر چه بیشتر روابط ایران و غنا فراهم شده که باید از آنها به نفع دو ملت استفاده کرد.
وی افزود: سیاست ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقویت و تحکیم هرچه بیشتر روابط دوستانه خود با کشورهای آفریقایی از جمله غنا بوده و در همین راستا مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای تسهیل و تسریع همکاریهای دولتی و بخش خصوصی دو کشور را دارد.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود همکاری اقتصادی و تجاری را از جمله مهمترین زمینههای همکاری میان ایران و غنا دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشرفتهای قابل ملاحظهای در سالهای اخیر در زمینههای مختلف از جمله سدسازی، تولید برق و کشاورزی صنعتی داشته است که میتواند این تجربیات را در اختیار غنا قرار داده و متقابلا از ظرفیتهای تجاری و اقتصادی غنا استفاده نماید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان به تفاهمنامههای امضا شده میان جمهوری اسلامی ایران و غنا اشاره کرد و گفت: قراردادهای همکاری خوبی میان دو کشور امضا شده که امید است در فضای جدید روابط دو کشور و با توجه به گفتوگوهای سازنده مقامات ایران و غنا گامهای موثری برای اجرایی کردن این تفاهمنامهها برداشته شوند.
وی همچنین گفت: رایزنی درخصوص مسائل بینالمللی و منطقهای اقتضای گفتوگو و تبادلنظر بیشتری میان مقامات دو کشور را دارد.
هاناسروا تته وزیر امورخارجه غنا نیز دراین دیدار برآمادگی کشورش جهت توسعه همکاریهای میان دو کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای زیادی که دو کشور برای ارتقای سطح مناسبات خود دارند، دولت و پارلمان غنا از گسترش همکاریهای فیمابین استقبال میکند.
وی همچنین گفت: کشورغنا دارای توانمندیهای زیادی در زمینه صدور طلا، قهوه، محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی است که با ارتباط بیشتر بخشهای خصوصی دو کشور و اجرای تفاهمنامههای فیمابین میتوان از آنها برای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری دو کشور استفاده کرد.
وزیرامور خارجه غنا در پایان این دیدار از سفر رئیس جمهور این کشور طی ماههای آینده به جمهوری اسلامی ایران خبرداد و ابراز امیدواری کرد که با انجام این سفر روابط و مناسبات دوستانه دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
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