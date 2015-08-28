به گزارش خبرگزاری مهر، در عصر مدرنیته، ابزارهای مختلفی تولید و عرضه می شوند تا بتوانند پاسخگوی تمامی نیازهای کاربرانشان باشند. زمانی را تصویر کنید که به ثبت دیجیتالی از نوشته یا طرح خود نیازمند هستید اما به هیچ رایانه یا اسمارت فونی دسترسی ندارید، در این مواقع داشتن یک قلم دیجیتال برای ثبت دیجیتالی نوشته ها می تواند به کمک شما بشتابد.



قلم هوشمند Orée Stylograph به کاربرانش اجازه می دهد تا نوشته یا طرح های خود را در حین نوشتن دیجیتالی کنند.

پیش از این قلم های هوشمندی مانند Livesribe و Neo Smartpen N۲ به بازار فناوری عرضه شده بودند اما از امکانات مناسب و قابل توجهی برخوردار نبودند که با استقبال کاربران مواجه شوند. ظاهر قلم Stylograph از Neo زیباتر بوده و از بدنه مثلثی شکل و لبه های منحنی برخوردار است که می تواند نگاه کاربران بیشتری را به خود جلب کند.



مخترعان این قلم هوشمند معتقدند، شکل ظاهری Stylograph به دلیل ویژگی های ارگونومیک بوده تا کاربران ساده تر بتوانند قلم هوشمند را در دستان خود نگه داشته و به یادداشت برداری بپردازند. قالب این قلم از جنس مس بوده که ظاهر زیبایی را به آن بخشیده است.



این قلم به همراه نوت پد پوششی چرم A۵ و ۱۹۲ صفحه از نوع کاغذی مخصوص قابل تعویض است. الگوی روی کاغذ به قلم امکان تشخیص چگونگی حرکت و همینطور ثبت شکل یا متن های مختلف را می دهد. این قلم حتی بر روی کاغذهای غیرمخصوص نیز قابل استفاده است اما امکان دیجیتالی کردن محتوا را ندارد.

این قلم تا دو روز قابلیت شارژ داشته و می تواند طرح ها و نوشته های کاربران را در حافظه داخلی خود ثبت و ذخیره کند. سپس کاربران محتویات ثبت شده را با استفاده از بلوتوث می توانند به اسمارت فون یا رایانه ها منتقل کنند. شارژ این قلم هوشمند با کمک پورت USB انجام می شود.



این قلم از قابلیت پشتیبانی پلتفورم های اندروید و iOS را برخوردار است. کاربران با استفاده از خدمات جانبی این قلم می توانند به مدیریت محتوا مانند ویرایش یا تغییر فرمت بپردازند. این گجت هوشمند از سپتامبر سال جاری وارد بازار فناوری خواهد شد.