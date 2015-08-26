ساخت ۲۵۰ زمین چمن مصنوعی در استان بوشهر طی دو سال

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر صبح چهارشنبه در جشنواره شهید رجایی در بوشهر ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار داشت: دولت در سطح ملی خدمات بسیار خوبی را ارائه کرده است که هدف اصلی این طرح‌ها جلب رضایت مردم است.

وی همچنین به خدمات دولت در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: از ابتدای آغاز به کار استاندار جدید بوشهر، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به پروژه‌های نیمه‌تمام و مطالبات پیمانکاران وجود داشت که با تلاش‌های صورت گرفته، بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها پرداخت و پروژه‌های جدیدی نیز بنا نهاده شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر ادامه داد: با تدبیر و پیگیری‌های صورت گرفته اعتبارات بسیار خوبی جذب شد و با پیگیری‌های استاندار و همچنین مدیران استان بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام استان تکمیل شد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۸۶ پروژه در هفته دولت به بهره‌برداری رسید، اضافه کرد: امسال ۴۰۹ پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید و همچنین ۱۰۵ پروژه نیز آغاز می‌شود.

زرین‌فر با بیان اینکه با ابتکار استاندار بوشهر طرح‌های امید در سطح استان بوشهر اجرا می‌شود، افزود: یکی از اقدامات خوب در استان، ساخت زمین‌های چمن مصنوعی در روستاها بود که امسال نیز این برنامه در روستاها و همچنین شهرها ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای بالای یک هزار نفر جمعیت استان ساخته شد، بیان کرد: امسال نیز در سطح روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت ۷۵ زمین چمن ساخته می‌شود و در شهرها نیز به ازای هر پنج هزار نفر جمعیت یک زمین چمن احداث خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر با بیان اینکه امسال ۱۱۳ زمین چمن مصنوعی در سطح شهرهای استان احداث خواهد شد، گفت: در مجموع ۲۵۰ زمین چمن مصنوعی طی سال گذشته و امسال در استان بوشهر ساخته می‌شود.

وی ایجاد شور و نشاط و سلامتی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح‌ها عنوان کرد و ادامه داد: چشم‌انداز خوبی جلوی ما است و امیدواریم مطالبات مردم به‌خوبی محقق شود.

زرین‌فر با اشاره به برخی شاخص‌های انتخاب دستگاه‌های برتر در قالب جشنواره شهید رجایی، اظهار داشت: جذب اعتبارات ملی یکی از شاخص‌های مهم است.