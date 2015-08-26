به گزارش خبرنگار مهر٬ علیرضا چرخابی صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی و مشارکت دستگاههای اجرایی چهارمین جشنواره منطقه سه تئاتر سوره ماه اظهار کرد: چهارمین جشنواره منطقهای تئاتر سوره ماه به میزبانی استان خوزستان از ۱۵ تا ۱۷ شهریور ماه با حضور قریب به ۱۰ گروه نمایشی از ۱۰ استان منطقه سه کشور در اهواز برگزار میشود.
وی افزود: استان خوزستان سومین استان بعد از استانهای زنجان و خراسان جنوبی است که میزبانی جشنواره منطقهای تئاتر سوره ماه را در منطقه جنوب کشور بر عهده دارد. برگزاری چنین رویدادهایی هم برای حوزه هنری استان و هم برای استانداری خوزستان یک نیاز هنری محسوب میشود که به بهانه این رویداد میتوانیم ضمن مشاهده یک کارکرد هنری از هنرمندان استان به یک دوستی و همدلی گروهی نیز دست پیدا کنیم.
سرپرست حوزه هنری خوزستان بیان کرد: امسال با رایزنیهایی که صورت گرفت، توانستیم میزبانی این جشنواره را برای استان بگیریم تا با گردهمایی هنرمندان تئاتر ۱۰ استان کشور و تلفیق آن با هنرمندان خوزستان، یک همایش هنری را برای بروز و کشف استعدادها داشته باشیم و از این طریق بتوانیم ظرفیتهای استان در حوزه نمایش را به منصه ظهور برسانیم.
چرخابی عنوان کرد: در همین راستا با توجه به بضاعت استان از مسئولان دستگاههای اجرایی یک سری انتظارات و توقعات وجود دارد تا بتوانیم با تشریک مساعی با یکدیگر و فعال کردن ظرفیتهای موجود به سمت برگزاری این برنامه با کیفیت هرچه پیش برویم.
وی در پایان استمرار و برگزاری چنین رویدادهایی در استان را زمینهای برای استفاده گروهی از ظرفیتهای هنرمندان خوزستانی دانست و گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در برنامه اختتامیه از چند تن از پیشکسوتان عرصه تئاتر استان تقدیر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره منطقه سه تئاتر سوره ماه از ۱۵ تا ۱۷ شهریور ماه با حضور استانهای منطقه سه کشور (ایلام، بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد، قم، لرستان و خوزستان) و به میزبانی اهواز برگزار میشود.
موضوع آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره حول محور ارزشهای دینی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، خانواده الگوی ایرانی، ادبیات کهن اسلامی و ایرانی و چشم انداز ایران ۱۴۰۴خواهد بود.
لازم به ذكر است در پایان این نشست از پوستر چهارمین جشنواره منطقه سه تئاتر سوره ماه با حضور مسئولان استانی و دبیر جشنواره رونمایی شد.
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