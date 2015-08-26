به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم لطفیان ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان با اعلام این خبر، اظهار داشت: این همایش باهدف آگاهسازی مردم از برنامههای فرهنگی و نیز اثبات جایگاه ستاد برگزار میشود.
وی بهرهگیری از راهکارهای پژوهشی و ایجاد ارتباط تنگاتنگ باشخصیتهای علمی را از دیگر اهداف برگزاری این همایش ذکر کرد.
حجتالاسلام لطفیان با اشاره به آسیبهای موجود در برخی هیئتهای مذهبی، تصریح کرد: هیئتهای آسیب دار نیاز به پیگیری و تصمیمگیری جدی دارند و باید در این زمینه تلاش شود.
وی ادامه داد: باید در شورای هیئتهای مذهبی در این خصوص تدابیری اندیشیده شود و فقط در مناطقی که به هیئت نیاز دارند مجوز راهاندازی هیئت داده شود.
وی بابیان اینکه گروههای انحرافی به ایجاد پایگاه در بین برخی هیئتها میپردازد، اظهار کرد: اگر هیئتی با این گروهها رابطه برقرار کند، با برخورد جدی روبرو خواهد شد.
حجتالاسلام لطفیان با اشاره به مصادیق رفتاری جریان انحرافی، عنوان کرد: قمهزنی، مخالفت با جریان ولایت و وحدتشکنی از مهمترین ویژگیها این طیف است.
شناسایی ۲۲ هیئت بدون شناسنامه در بیرجند
کارشناس تشکلهای دینی خراسان جنوبی نیز در این جلسه از شناسایی ۲۲ هیئت بدون شناسنامه در بیرجند خبر داد و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته برخی از این هیئتهای شناسنامهدار شده و برخی دیگر نیز در دستور کار قرار دارند.
حجتالاسلام احمدرضایی در ادامه افزود: همچنین هیئتهای آسیب دار در استان شناساییشدهاند و طی برگزاری جلساتی با نمایندگان این هیئتها، آسیبهای موجود در هیئت نیز رفع شده است.
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