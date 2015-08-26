به گزارش خبرنگار مهر، کاوه زرگران در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران به اختلافی که روی تعیین قیمت شیر بین دامداران و صنایع لبنی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: اکنون نمایندگان این دو صنعت با حضور نمایندگان دولت در حال بحث و بررسی برای به نتیجه رساندن این مساله هستند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، قیمت تعیین شده برای شیر هر کیلوگرم ۱۴۴۰ تومان از سوی دامداران عنوان کرد و افزود: این قیمت مورد پذیرش صنایع لبنی قرار نگرفته است.

وی گریزی به توصیه‌های رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در مورد استفاده از شیر پاستوریزه زد و اعلام کرد که این مقام مسئول با هشدار نسبت به بروز بیماری تب مالت، توصیه کرده است که مردم حتماً شیر پاستوریزه مصرف کنند.

زرگران با بیان اینکه ۴۳ درصد کالری خانوار شهری و ۵۶ درصد کالری خانوار روستایی کشور از نان تأمین می‌شود، گفت: در حال حاضر در شهر تهران ۸ هزار واحد تولید نان وجود دارد اما تردیدهای فراوانی در مورد سلامت نان وجود دارد که کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران امیدوار است بتواند با پرداختن به این مساله گامی در جهت سالم‌سازی بیشتر و فزایش کیفیت نان به عنوان قوت لایموت مردم بردارد.

وی عنوان کرد: در این مبحث پرداختن به نان صنعتی و مجموعه قوانینی که در سال‌های ۷۹، ۸۰ و ۸۶ در این مورد تصویب شده نیز ضروری است. بر این اساس، با کمک بند یک تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۸۰ حدود ۳۰۰ واحد تولید نان صنعتی با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در کشور ایجاد شد که تنها ۵۰ واحد موفق به تداوم کار شدند و بقیه خیلی زود به کار خود خاتمه دادند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: در طرح تفصیلی شهر تهران در هر منطقه، زمینی برای احداث کارخانه نان صنعتی اختصاص داده شده است که متاسفانه بسیاری از این زمین‌ها بعد از واگذاری دچار تغییر کاربری شده‌اند.

وی افزود: براساس بند «ی» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ نباید به این زمین‌ها اجازه تغییر کاربری داده شود و هر زمینی که برای اجرای کاری غیر از احداث واحد نان صنعتی مورد استفاده قرار گرفته باشد بازپس گرفته شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران همچنین به قانون سال ۱۳۸۶ اشاره کرد که با اجرای آن ۲۴ واحد تولید نان صنعتی با جانمایی نادرست احداث شد که از این بین تنها یک یا دو کارخانه آن هم با ظرفیت بسیار پایین به کار خود ادامه می‌دهند.

زرگران گفت: اجرای بد این قانون از سوی شرکت بازرگانی دولتی باعث هدررفت سالانه یک هزار میلیارد تومان سرمایه شد.

به گفته وی، برابر این قانون به واحدهایی با تولید روزانه ۲۰ تن نان صنعتی تسهیلات پرداخت شد؛ بدون اینکه بازار مصرف این واحدها دیده شود.

زرگران توضیح داد که یک کارخانه در آمل با صرف هزینه ۱۵ میلیون یورویی خط تولیدی ۲۰ تنی از اروپا وارد و راه‌اندازی کرد اما به دلیل نبود بازار مصرف، این خط پنج سال بدون تولید مانده است و با دستگاه‌های معمولی و سنتی روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلو نان صنعتی تولید می‌کند.

وی گفت: در حالی که قرار بود تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۴۰ درصد از نان مصرفی مردم در کشور از نان صنعتی تامین شود، تا امروز سهم نان صنعتی از کل نان مصرفی کشور کمتر از ۲ درصد است.