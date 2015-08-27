به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله محمد جواد فاضل در دیدار با تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هستهای ضمن تبریک ولادت با سعادت امام رضا(ع) گفت: امروز دنیا به این نتیجه رسیده است که ایران قدرتمند و هوشمند است.
وی با اشاره به اینکه کاری که در این دو سال در بحث انرژی هستهای انجام شد، از برجستهترین نقاط عطف انقلاب است، بیان کرد: با این جدّیتی که اروپاییها و آمریکاییها در گفتگو ها داشتند، انسان متوجه میشد این توافق به نتیجه میرسد، بنده نیز معتقد بودم این مذاکرات به یک نتیجهای میرسد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: البته روشن است که خط مقدم این جریان وزارت خارجه و تیم قوی مذاکره کننده بود ولی با همکاری مجلس و نهادهای مختلف و در رأس همه رهبری معظم انقلاب که با درایت و تدبیر هوشمندانه و تذکرات به موقع این مذاکرات را هدایت کردند.
وی ادامه داد: ما خوشحالیم از اینکه آنچه مقصود نظر مقام معظم رهبری هست در این مذاکرات انجام شد و این یک نقطهی برجسته در کارنامه دولت است که در مسیری حرکت میکند که منطبق با نظر ایشان است.
توافق هستهای یک جهاد فی سبیل الله بود
آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه توافق هستهای واقعاً یک جهاد فی سبیل الله بود، ابراز داشت: شما درست در وسط میدان بسیار سخت و سنگینی قرار داشتید، از یک طرف رعایت خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی و اعتبار نظام و مردم و از طرف دیگر تلاش قدرتهای بزرگ دنیا برای امتیازگیری و توقف برنامه هستهای ایران مطرح بود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق جهاد « کلمة حقٍّ عند امامٍ جائر» است گفت: شما حق مطلب مردم و نظام ما را در مقابل جائرترین افراد روزگار و نهادهای بین المللی که برای حمایت از ظلم و ستم درست شده بیان کردید و ما به سهم خودمان تشکر میکنیم و میدانم که بسیاری از علما، بزرگان، مراجع، همه از این توافق خوشحالند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه این توافق موجب عزت برای کل مسلمانها در دنیا شد، گفت: توافق هسته ای یک آرامش بینالمللی ایجاد کرده است؛ در سطح بین الملل، همه منتظر این توافق بودند و اگر این توافق حاصل نمیشد آسیبها و تبعات سوئی برای جامعه جهانی داشت و فقط ایران و طرف مقابلش مطرح نبود.
وی با اشاره به اینکه غربی ها می خواهند واژهی مسلمان را با واژهی تروریست مساوی قرار دهند، گفت: اسرائیل و آمریکا با به وجود آوردن قضایای برجهای دوقلو و بنلادن میخواستند بگویند مسلمان یعنی تروریست و دنبال این بودند که واژهی مسلمان را با واژهی تروریست مساوی قرار بدهند ولی این مذاکرات تمام این نقشهها را نقش برآب کرد و اثبات کرد که اسلام و خصوصاً مکتب شیعه، مکتب اهلبیت و نظام جمهوری اسلامی، پیرو عقل و منطق هستند، نه جنگ و خشونت.
مذاکرات بیاعتباری حرفهای آمریکاییها را اثبات کرد
آیت الله فاضل لنکرانی عنوان کرد: این مذاکرات بیاعتباری حرفهای آمریکاییها را اثبات کرد چراکه دولتهای سابق آنها میگفتند ایران محور تروریسم و شرارت است و با این مذاکرات تمام این قضایا نقش برآب شد و توطئه اسلامهراسی و ایران هراسی از بین رفت.
وی با بیان اینکه مسئلهی توافق نه تنها یک بازخورد داخلی در کشور ما داشته است بلکه در سطح بین الملل، جامعه مسلمین و کل مردم دنیا، حقّانیت اسلام و شیعه را اثبات کرد، گفت: با این شرایط نباید خرده گرفت که در یک جایی شما تنزّل کردید؛ به قول شما توافق به معنای بده و بستان است، آدم باید در یک جا تنزل و یک جا تفوق پیدا کند این یک امر طبیعی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه من امیدوارم که این توافق مقدمهای برای مسائل دیگر شود گفت: ما باید امروز قبول کنیم که دنیا به این نتیجه رسیده که ایران قدرتمند و هوشمند است، ایران دارای شخصیتها و چهرههای سیاسی و علمیِ قوی است که پشتوانهی همهی آنها هم دین و مردم است، لذا به این نتیجه رسیدند که دیگر نمیتوانند بر ایران تسلط پیدا کنند.
وی تصریح کرد: دنیای استکبار دنبال دشمنی است و آمریکا تلاش میکند هر مقدار که بتواند در ایران نفوذ پیدا کند ولی مهم این است که خودشان به این نتیجه رسیدند که امکان تسلط بر ایران از بین رفته است و اگر ذرهای احتمال تسلط بر ایران برای آنها وجود داشت هیچ امتیازی در این مذاکرات نمیدادند.
آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه باید کاری کنیم که آقایی خودمان را تا یک اندازهای حفظ کنیم، اظهار کرد: آنها دنبال حفظ سلطه خودشان هستند اما ایران بحمدالله یک سیادت جهانی پیدا کرده، البته اینها همه به برکت انقلاب و مردم و مسئولین و این زحمات خالصانه است.
وی بیان کرد: واقعاً احساس میشد این تیم خالصانه کار میکند، وقتی آقای ظریف و دوستانشان توسل به زیارت عاشورا پیدا میکنند و در مجالس دینی حاضر میشوند و از مردم هم درخواست دعا میکنند، پیداست که در این جمع اخلاص حاکم بوده است و برای موفقیتهای بعدی این نعمت را قدر بدانید.
دشمنی آمریکا با ایران هنوز علنی است
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ایران هنوز علنی است، ادامه داد: موجودیت اسرائیل را هم نباید قبول کنیم، غیر از این دو کشور چرا با دنیا ارتباط نداشته باشیم؟ چرا یک ایرانی که ارتباطات علمی، اقتصادی یا خانوادگی با اروپا دارد برای دریافت ویزا، این همه خواری و مشکلات برایش به وجود میآید.
وی اذعان داشت: به برکت این سی و چند سال اقتصاد ایران رشد خوبی پیدا کرده است، امروز ما باید این اقتصاد را صادر کنیم، با عدم ارتباط و بستن راهها که نمیشود این کار را کرد. درست نیست که بگوئیم یک زمانی اینطور بوده و حالا هم همان دشمنی را داشته باشیم.
آیت الله فاضل لنکرانی گفت: من از این جمله آقای لاریجانی خیلی خوشحال شدم که به وزیر خارجه انگلیس گفت «انگلیس باید رفتار خودش را تغییر بدهد» آیا این عزت نیست، امروز وزیر خارجه انگلیس به کشور ما بیاید یک مسئول عالیرتبهی ما صریحاً به او بگوید باید نسبت به گذشته اظهار ندامت و پشیمانی کنید.
وی ادامه داد: آنها هم تلویحاً این را قبول کردند، بالأخره دنیا عظمت ایران و نظام اسلامی را قبول کرده است . باید از این عظمت به نفع مردم استفاده کنیم، مردمی که سی و چند سال اینقدر با گرفتاریها و مشکلات و سختیها دست و پنجه نرم کردند.
استاد حوزه علمیه عنوان کرد: این توافق برکات بزرگ بینالمللی داشته و هم انشاء الله برکات داخلی دارد. مجلس و شورای عالی امنیت نیز با روح برجام موافقاند، بخواهند در جزئیات دقت بیشتری کنند خوب است.
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