به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه رسالت در سرمقاله روز پنج شنبه خود نوشت:
- همین كارخانههای موجود در كشور اگر به جای ۲۰ درصد توان، با ۶۰ درصد توان كار كنند بخش عظیمی از مشكلات اشتغالزایی در كشور برطرف میشود. - باید به سیاستهای اقتصادی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری عمل كنیم نه اینكه فقط شعار دهیم. - هدایت نقدینگی به سمت تولید از راههای مهار و كنترل تورم است. - باید تسهیلات در اختیار كارآفرینان و تولیدگران قرار دهیم. - دولت باید تصدیگری خود را محدود و اصل ۴۴ را اجرا كند.
- ایران دومین منبع گاز و نفت جهان است، چرا باید مردم مشكلات معیشتی داشته باشند؟
- مردم مدیریت كارآمد و ثبات میخواهند.
- كشور را میشود از گرانی و بیكاری نجات داد.
- ما باید مراكز تولیدی را به فعالیت ۱۰۰ درصد برسانیم. موانع تولید با یك تدبیر قابل حل و فصل است.
- ۴۱ هزار واحد صنعتی نیمه تمام داریم. اگر ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار به این واحدها اختصاص یابد همه كامل و فعال میشوند.
- اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد استقامتی. باید با اقتصاد مقاومتی به دنبال تولید در داخل برویم.
- هدفمندی یارانهها عدالت بود چون مصوبه مجلس و قانون است، باید ادامه پیدا كند و اشكالات قبلی را رفع كرد.
- اصل ۴۴ تا الآن محقق نشده است، قرار است ما بخش بزرگی از صنعت را به مردم واگذار كنیم.
- باید تولید را رونق دهیم، فضای كسب و كار را بهبود بخشیم.
- مسكن مهر یك ایده خوب بود. باید نواقص این پروژه برطرف شود.
- اقتصاد بدون نفت جزء سیاستهای كلی نظام است، باید اتكای بودجه به نفت قدم به قدم كاسته شود.
طی دو سال گذشته رئیس جمهور محترم مرتب درباره اوضاع اقتصادی حرف زده و نمونههایی كه در بالا ذكر شد بخشی از آنهاست. امروز لازم است با ارزیابی عملكرد دولت یك بازخوانی از وعدههای داده شده صورت بگیرد تا معلوم شود دولت تا چه حد به وعدههای خود عمل كرده است؟ آقای رئیس جمهور بارها گفته است؛ كلید من كلید تدبیر است و هر قفلی را باز میكند و تمامی مشكلات قابل حل است.
باید دید پس از دو سال آیا قفلهای مشكلات معیشتی مردم باز شده است و در این بازگشایی مردم شاهد تدبیر رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت بودهاند؟ حتی رئیس جمهور فرمودهاند دولت تدبیر و امید به دنبال این است كه آنچنان مردم را از درآمد سرشار كند كه اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نباشد. آیا چنین اتفاقی رخ داده است؟
امروزه در همه نظرسنجیها بالاترین انتظارات مردم حل مشكلات معیشتی است. حل مشكل بیكاری و گرانی هنوز در صدر مطالبات مردم قرار دارد.
مبارزه با فساد اقتصادی از مهمترین مطالبات مردم است. دولت هنوز پاسخ اقناع كنندهای برای مردم ندارد. هنوز هیچ تصویر روشنی از عملكرد دولت در خصوص اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیز اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی كه در زندگی مردم ملموس باشد، دیده نمیشود.
با آنكه دولت در مذاكرات هستهای توفیق پیدا كرده است و از رفع تحریمها سخن میگوید، اما طی دو سال گذشته قفل صادرات نفت هنوز باز نشده و فروش نفت زیر یك میلیون بشكه در روز باقی مانده است.
احمد پورفلاح نماینده بخش صنعت و مشاور وزیر صنعت و معدن در شورای گفتگو میگوید: ۱۴ هزار بنگاه تولیدی با اجرا نشدن قوانین حمایتی به تعطیلی كشانده شده است. (روزنامه جوان، ۳ تیر ۹۴)
تدبیر برای راهاندازی بنگاههای اقتصادی نیمه تعطیل و تعطیل چه شد؟! موضوع برخورد با فساد قرارداد كرسنت هنوز در دولت یازدهم عملیاتی نشده، نسبت به رانت ۶۵۰ یورویی برخورد نشده و دولت عزمی برای برخورد با فساد از خود نشان نمیدهد، تسویه حساب با پیمانكاران صورت نگرفته كه رمقی به تولید كشور بدهد.
قاچاق كالا در دولت یازدهم دو برابر شده است (رسالت ۱۰ مرداد ـ مصباحی مقدم) تا كمر تولید را در داخل بشكند. ركود همچنان ادامه دارد و عامل مهم آن وجود ۴۰۰ هزار میلیاردتومان طرحهای نیمه تمام است. (رئیس اتاق ایران، رسالت، اول شهریور ۹۴)
وضعیت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در پرده ابهام است و تصویر روشنی از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ وجود ندارد. اكنون به طور متوسط در هر خانوار یك یا دو بیكار وجود دارد، اشتغال به ویژه اشتغال تحصیلكردهها مهمترین دغدغه جوانان و خانودهها است. امروز نقدینگی تقریبا به دو برابر دوران دولت دهم رسیده است، بدهی بانكها به بانك مركزی افزایش یافته است.
با آنكه ادعا میشود خزانه خالی است پرداختهای خزانه نسبت به سال ۹۱، ۴۰ درصد رشد داشته است (رجانیوزـ حسینی وزیر سابق اقتصاد، ۱۴تیر۹۴) در حالی كه قرار بود نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.سخن در این باره بسیار است. امیدواریم رئیس جمهور با بازخوانی وعدههای خود در دومین سال خدمت، فكری برای پاسخگویی به مردم بكند.
البته انصاف باید داشت و توفیقات دولت را در مهار تورم در حد مقدور باید ستود.اما اقتصاد كشور همچنان در "ركود تورمی" به سر میبرد و راهحلهای تیم اقتصادی دولت تاكنون جواب درستی برای رسیدن به وادی "رونق" نداده است. به نظر میرسد دولت برای جبران كسریهای خود باید در خصوص حذف یارانه ثروتمندان و نیز اخذ مالیات از دانهدرشتها و سد كردن راه فرار مالیاتی فكری بكند. این ممكنترین راه است. باید دولت هزینه پایین این رویه را برای درآمد سرشار آن پرداخت كند.
دو سال از خدمت چهار ساله دولت گذشته است. اگر آقای روحانی بخواهد به وعده های اقتصادی خود جامه عمل بپوشاند راهی جز عملیاتی كردن سیاست های اقتصاد مقاومتی ندارد. دیروز رهبر انقلاب در دیدار با ایشان و هیئت دولت فرمودند: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشكیل شود.» اگر این ستاد همین امروز تشكیل نشود فردا خیلی دیر است.
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