۱۷ کشور جهان در استان قزوین سرمایه گذاری کرده اند

فهیمه لزگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان قزوین ۶۲۲ میلیون و ۷۹۲ هزار دلار است که ۳۲۴ میلیون و ۹۶ هزار دلار آن تاکنون وارد استان شده است.

معاون اقتصادی امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تصریح کرد: از سال ۷۲ تاکنون سرمایه گذاران بیش از ۱۷ کشور جهان در استان سرمایه گذاری کرده اند که آلمان با پنج طرح، ترکیه و افغانستان با چهار طرح و ایتالیا با سه طرح بیشترین سرمایه گذاری را در قزوین انجام داده اند.

وی اضافه کرد: در جذب سرمایه گذاری خارجی با تحقق ۵۲ درصد سرمایه گذاری ها رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده ایم.

لزگی بیان کرد: مجموع سرمایه گذاران خارجی حاضر شده در استان قزوین تاکنون ۴۵ پروژه را اجرایی شده است که شرکت های نستله، سندن ایرانیان و یونیلیور بیشترین حجم سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده اند.

وی گفت: با حضور سرمایه گذاران خارجی زمینه اشتغال ۴۵۰۰ نفر در استان فراهم شده است که یکی دیگر از نقاط قوت استان جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور است که در این زمینه این گروه ۱۰ پروژه را اجرایی کرده اند.

لزگی یادآورشد: بیشترین سرمایه گذاری انجام شده در صنایع شیمیایی، لاستیک، پلاستیک، حمل و نقل و خودرو سازی است که بیشترین حجم به صنایع غذایی و قطعه سازی مربوط است.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تصریح کرد: در طول سالهای ۹۲ و ۹۳ هم میزان سرمایه گذاری خارجی در حدود ۳۶ میلیون و ۷۶۷ هزار دلار بود که از رشد ۱۱.۲ درصدی برخوردار شد.

شناسایی ۶۰ فرصت سرمایه گذاری برای شرکت های خارجی



لزگی اظهارداشت: با هماهنگی دستگاه های اجرایی مانند سازمان های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بیش از ۶۰ فرصت سرمایه گذاری خارجی شناسایی شده که مشوق های لازم در ادارات مالیات، گمرک، تامین شده تا بتوانیم زمینه جذب تعداد بیشتری از سرمایه گذاران خارجی را فراهم کنیم.

وی از شناسایی ۱۹۰۷ فرایند شناسایی شده در مسیر سرمایه گذاری داخلی و خارجی خبر داد و گفت: بانک اطلاعات مجوزهای مورد نیاز تهیه و تنظیم شده که برای بازنگری قوانین و فرآیندهای زاید بررسی لازم انجام می شود تا تجمیع لازم صورت گیرد.

لزگی بیان کرد: برای بهبود فضای کسب و کار روند مجوزهای هشت دستگاه اجرایی شناسایی و وارد سامانه شده است.

وی یادآورشد: پنجره واحد سرمایه گذاری هم بزودی نهایی شده و ابلاغ می شود که وضعیت مکانیکی و فیزیکی و نرم افزار آن تامین خواهد شد تا بتوان فرآیندهای زاید را حذف کرد.

۸۳۸ هزار و ۲۴۱ نفر مشمول سهام عدالت

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادای و دارایی استان قزوین در خصوص سهام عدالت هم یادآورشد: تعداد سهامداران استان ۸۳۸ هزار و ۲۴۱ نفر است که مشمول دریافت سهام عدالت می شوند و ۷۷۴ هزار و ۴۲۸ نفر تاکنون سهامدار شده اند و ثبت نام آنها کامل شده است که ۹۲.۳ درصد را شامل می شود.

لزگی گفت: طرح سهام عدالت از سال ۸۵ اجرایی شده و با تلاش سازمان خصوصی سازی قرار است تا پایان سال ۹۶ موضوع آزادسازی و واگذاری سهام عدالت انجام شده و در یک روند ۱۰ ساله اقساط آن تامین شود.