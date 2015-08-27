تجهیزات ۵۵۰۰ مدرسه مازندران نوسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح آموزشی در تنکابن گفت: با حمایت نمایندگان مجلس در قانون پنجم توانستیم بسیاری از مدارس را نوسازی کنیم و امید است با تصویب در قانون ششم نیز باقی‌مانده مدارس نوسازی شود.

شیرزاد افزود: پنج هزار و ۵۰۰ مدرسه در استان تجهیزات آن نوسازی شده و مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان صرف تجهیز سامانه گرمایشی مدارس استان شده است.

سید امیر حسینی جو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن با تقدیر از همکاری مدبرانه و حمایت جانانه مقام معظم رهبری از دولت تدبیر وامید و رهنمودهای ایشان گفت: در هفته دولت پروژه‌های متعددی نظیر راه وآب افتتاح می‌شود اما امروز افتتاح مدرسه زمینه توسعه فرهنگی را دربی دارد وهیچگاه تاریخ انقضاء ندارد.

نماینده مردم تنکابن٬ رامسر وعباس آباد در مجلس نیز گفت: شهیدان رجایی و باهنر خودشان حامل پیام رفعت بیشتر وکاربیشتر بودند.

شمس الله شریعت نژاد با تبریک هفته دولت و بیان اینکه بیش از چهار هزار مدرسه در کشور فضای مناسبی برای خود ندارند، با اشاره به هزینه ۹۰۰ میلیون تومانی برای مدرسه چناربن گفت: شرایط و مکان ساخت این پروژه و زمان ساخت آن باید درنظر بگیریم.

وی تصریح کرد: امروز دولت در شرایطی است که قطعنامه‌های خارجی به دنبال فلج کردن اقتصاد هستند اما مردم ما ایستادند.

شریعت نژاد با انتقاد از اقتصاد دولتی در کشور تأکید کرد: بیش از ۵۱ درصد اقتصاد کشور دولتی است و در بحث پیش‌بینی منابع درآمدی در کمیسیون تلفیق مجلس باکم کردن مصرف‌گرایی و کمک به تولید باید با تلاش بیشتر و فرهنگ کار ضمن عمل به منویات مقام معظم رهبری به اقتصاد کشور کمک کنیم.

وی در پایان بیان کرد: امسال ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای روکش آسفالت مسیر روستای چناربن اختصاص می‌یابد.