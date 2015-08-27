به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب افزود: امروز نقش دولت­های محلی در شهرهای پیشروی جهان، روز به روز بیشتر می­شود و در این میان، حمل و نقل شهری و اقتصاد حمل و نقل از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است و شهرهای آسیایی نیز به تأسی از شهرهای پیشرفته دنیا با بهره­ گیری از امکانات و تجهیزات مدرن، هر روز از سامانه­ های حمل و نقلی جدیدتر و مجهزتری برخوردار می­‌شوند.

وی با اعلام این که در این نشست، ایده­ های نوآورانه و پروژه­ های خلاقانه ای که توسط شهرهای آسیایی عملیاتی شده­ اند، به عنوان الگوهای موفق مطرح گردیده و مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند، اظهار کرد: امروزه شهرهای پیشرفته جهان از اقتصاد شهری توانمند و کارآمدی برخوردار بوده و با بهره­ گیری از مدیریت شهری هوشمند، شهرهایی با توسعه پایدار را با استفاده از فن­آوری­های نوین برای شهروندان خود رقم زده­ اند.

حمل و نقل انسان محور متضمن توسعه پایدار شهری است

معاون شهردار تهران با اشاره به این که در شهرهای امروز، توسعه حمل و نقل عمومی انسان مدار و در عین حال ایمن، پویا و روان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، اظهار کرد: در این نشست، نسبت به تبادل تجارب موفق شهرهای آسیایی در زمینه حمل و نقل شهری با تأکید بر پروژه­های حمل و نقلی انسان محور که متضمن توسعه پایدار شهری است، اقدام ­می­شود.

مهندس تشكري هاشمي با بيان اين كه تبادل بهترین تجارب و نوآوری­ها در حوزه حمل و نقل شهری با هدف تقویت همکاری­های چند جانبه و دو جانبه شهر به شهر از جمله موضوعاتی است که در این نشست مورد توجه قرار می­گیرد، تصریح کرد: تشویق به همکاری­های اقتصادی شهرهای آسیایی با محوریت اقتصاد حمل و نقل و با تأکید بر فرصت­های سرمایه­ گذاری و تأمین مالی پروژه­ ها از جمله مباحث مورد نظر در نشست مذکور خواهد بود.

وي با تأکید بر این که در این نشست، دیدگاه­های اعضای حاضر در خصوص تسهیل همکاری­ها در زمینه اجرای پروژه­ های حمل و نقلی و چگونگی مواجهه با چالش­های شهری مشترک مطرح خواهد شد، اضافه کرد: مبادلات تخصصی و حرفه­ ای در زمینه­ های اجرایی با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از پروژه­ های موفق شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک از دیگر مباحث مطروحه در نشست مذکور خواهد بود.

ارائه تجربیات موفق حمل و نقلی تهران به شهرداران آسیایی

معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه در این نشست، تجارب و شیوه­ های عملیاتی موفق و دیدگاه­های سودمند در زمینه حمل و نقل عمومی در جهت پیشبرد هدف و مقصد مشترک شهرهای آسیایی که خدمت به شهروندان این قاره بزرگ و کهن است، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: با بهره­گیری از اصول و رویه­ های اجرایی مؤثر و بهره ­مندی از دست­آوردهای چشمگیر و راه­­ حل­های بدیع برای چالش­های حمل و نقلی مشترک شهرهای آسیایی، چار­ه­ اندیشی می­شود.

تشكري هاشمي با بيان اين كه کمیته حمل و نقل و ترافیک شهرهای آسیایی با ابتکار شهرداری تهران و به منظور همکاری در زمینه حمل و نقل شهری بین شهرهای آسیایی ایجاد شده، تصریح کرد: رویکرد این کمیته، حمل و نقل شهری انسان مدار و جابه­ جایی شهروندان مبتنی بر توسعه شهری پایدار است و مدیریت شهری تهران، تمام تلاش خود را جهت توسعه این کمیته و عملیاتی شدن اهداف آن به کار خواهد گرفت.

وي در پایان با تأكيد بر اين كه در نشست­های کمیته حمل و نقل و ترافیک شهرهای آسیایی، تجربیات موفق تهران در حوزه حمل و نقل شهری از جمله استفاده از سیستم­ هوشمند دوربین­های پلاک خوان و اجرای روش جدید مشارکت بخش خصوصی در ناوگان اتوبوسرانی ارائه خواهد شد، خاطرنشان کرد: معاون شهردار استانبول ترکیه، معاون شهردار گوانگجوی چین و مدیرکل سازمان جهانی متروپلیس، از سخنرانان نشست­های تخصصی کمیته مذکور خواهند بود.

گفتنی است ۱۳۵ میهمان خارجی و ۱۱۵ میهمان داخلی از جمله ۱۵ شهردار داخلی و ۱۷ شهردار خارجی از شهرهایی همچون کراچی پاکستان، هایکوی چین و داکای بنگلادش و نیز معاون سازمان شهروندان جهانی و عضو ناظر مجمع شهرداران آسیایی از صربستان از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند.