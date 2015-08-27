به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب افزود: امروز نقش دولتهای محلی در شهرهای پیشروی جهان، روز به روز بیشتر میشود و در این میان، حمل و نقل شهری و اقتصاد حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شهرهای آسیایی نیز به تأسی از شهرهای پیشرفته دنیا با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مدرن، هر روز از سامانه های حمل و نقلی جدیدتر و مجهزتری برخوردار میشوند.
وی با اعلام این که در این نشست، ایده های نوآورانه و پروژه های خلاقانه ای که توسط شهرهای آسیایی عملیاتی شده اند، به عنوان الگوهای موفق مطرح گردیده و مورد بحث و بررسی قرار میگیرند، اظهار کرد: امروزه شهرهای پیشرفته جهان از اقتصاد شهری توانمند و کارآمدی برخوردار بوده و با بهره گیری از مدیریت شهری هوشمند، شهرهایی با توسعه پایدار را با استفاده از فنآوریهای نوین برای شهروندان خود رقم زده اند.
حمل و نقل انسان محور متضمن توسعه پایدار شهری است
معاون شهردار تهران با اشاره به این که در شهرهای امروز، توسعه حمل و نقل عمومی انسان مدار و در عین حال ایمن، پویا و روان از اهمیت ویژهای برخوردار است، اظهار کرد: در این نشست، نسبت به تبادل تجارب موفق شهرهای آسیایی در زمینه حمل و نقل شهری با تأکید بر پروژههای حمل و نقلی انسان محور که متضمن توسعه پایدار شهری است، اقدام میشود.
مهندس تشكري هاشمي با بيان اين كه تبادل بهترین تجارب و نوآوریها در حوزه حمل و نقل شهری با هدف تقویت همکاریهای چند جانبه و دو جانبه شهر به شهر از جمله موضوعاتی است که در این نشست مورد توجه قرار میگیرد، تصریح کرد: تشویق به همکاریهای اقتصادی شهرهای آسیایی با محوریت اقتصاد حمل و نقل و با تأکید بر فرصتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه ها از جمله مباحث مورد نظر در نشست مذکور خواهد بود.
وي با تأکید بر این که در این نشست، دیدگاههای اعضای حاضر در خصوص تسهیل همکاریها در زمینه اجرای پروژه های حمل و نقلی و چگونگی مواجهه با چالشهای شهری مشترک مطرح خواهد شد، اضافه کرد: مبادلات تخصصی و حرفه ای در زمینه های اجرایی با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از پروژه های موفق شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک از دیگر مباحث مطروحه در نشست مذکور خواهد بود.
ارائه تجربیات موفق حمل و نقلی تهران به شهرداران آسیایی
معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه در این نشست، تجارب و شیوه های عملیاتی موفق و دیدگاههای سودمند در زمینه حمل و نقل عمومی در جهت پیشبرد هدف و مقصد مشترک شهرهای آسیایی که خدمت به شهروندان این قاره بزرگ و کهن است، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: با بهرهگیری از اصول و رویه های اجرایی مؤثر و بهره مندی از دستآوردهای چشمگیر و راه حلهای بدیع برای چالشهای حمل و نقلی مشترک شهرهای آسیایی، چاره اندیشی میشود.
تشكري هاشمي با بيان اين كه کمیته حمل و نقل و ترافیک شهرهای آسیایی با ابتکار شهرداری تهران و به منظور همکاری در زمینه حمل و نقل شهری بین شهرهای آسیایی ایجاد شده، تصریح کرد: رویکرد این کمیته، حمل و نقل شهری انسان مدار و جابه جایی شهروندان مبتنی بر توسعه شهری پایدار است و مدیریت شهری تهران، تمام تلاش خود را جهت توسعه این کمیته و عملیاتی شدن اهداف آن به کار خواهد گرفت.
وي در پایان با تأكيد بر اين كه در نشستهای کمیته حمل و نقل و ترافیک شهرهای آسیایی، تجربیات موفق تهران در حوزه حمل و نقل شهری از جمله استفاده از سیستم هوشمند دوربینهای پلاک خوان و اجرای روش جدید مشارکت بخش خصوصی در ناوگان اتوبوسرانی ارائه خواهد شد، خاطرنشان کرد: معاون شهردار استانبول ترکیه، معاون شهردار گوانگجوی چین و مدیرکل سازمان جهانی متروپلیس، از سخنرانان نشستهای تخصصی کمیته مذکور خواهند بود.
گفتنی است ۱۳۵ میهمان خارجی و ۱۱۵ میهمان داخلی از جمله ۱۵ شهردار داخلی و ۱۷ شهردار خارجی از شهرهایی همچون کراچی پاکستان، هایکوی چین و داکای بنگلادش و نیز معاون سازمان شهروندان جهانی و عضو ناظر مجمع شهرداران آسیایی از صربستان از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند.
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