مشخصات دو محصول جدید لومیا فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشخصات و تصاویر دو محصول جدید مایکروسافت در حالی فاش شده اند که هنوز اعلام رسمی از سوی این کمپانی منتشر نشده است. دو محصول جدید Lumia ۹۵۰ و ۹۵۰ XL نام گرفته اند. انتشار اسامی جدید در حالی است که منبع فاش کننده تصاویر و مشخصات اسمارت فون های مایکروسافت از آنها با عناوین «سیتی من» و «تاک من» یاد کرده است.

تصویر اسمارت فون آبی رنگ «سیتی من » که با نام Lumia ۹۵۰XL و محصول دیگر «تاک من» است که با رنگ مشکی و اسم Lumia ۹۵۰ عرضه خواهد شد.

از مشخصات سخت افزاری Lumia ۹۵۰ و Lumia ۹۵۰XL می توان به صفحه نمایش ۵.۷ و ۵.۲ اینچی و برخورداری از رزولوشن QHD را اشاره کرد. دو محصول جدید مایکروسافت به حافظه رم ۳ گیگابایتی، حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی و همینطور قابلیت ارتقاء حافظه با استفاده از Micro SD ، دوربین اصلی ۲۰ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی در کنار پورت USB از نوع C مجهز شده اند. ورودی پورت سری C تا ۱۰ برابر سرعت انتقال داده ها را نسبت به USB۲ افزایش می دهد.

Lumia ۹۵۰XL اسمارت فون هوشمندی با صفحه نمایش ۵.۷ اینچی، اسنپدارگون ۸۱۰ و باتری ۳۳۰۰ میلی آمپری است. مشخصات فاش شده در حالی است که مدل کوچکتر از مشخصات فنی پایین تری نسبت به مدل دیگر برخوردار است. این نمونه از تراشه اسنپدارگون ۸۰۸ و باتری ۳۰۰۰ میلی آمپری برخوردار است. از دیگر ویژگی های مشترک بین دو محصول جدید مایکروسافت می توان به سنسور مادون قرمز برای شناسایی عنبیه را اشاره کرد.



Lumia ۹۵۰ XL از قابلیت شارژ بی سیم Qi برخوردار است. اما یکی از امکانات قابل توجهی که در هر دو اسمارت فون وجود دارد، نصب ویندوز ۱۰ موبایل مایکروسافت است که می تواند مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند.