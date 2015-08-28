دوئل حساس منصوری قرچک و گیتی پسند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حالی عصر جمعه در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود که در یکی از حساس ترین دیدارهای این هفته تیم شهید منصوری قرچک به مصاف گیتی پسند اصفهان می رود.

از سه سال پیش همواره دیدار شهید منصوری قرچک و گیتی پسند اصفهان با حاشیه هایی همراه بوده و هر دو تیم به عنوان یکی از قطب های فوتسال کشور تلاش می کنند تا برتری خود را به رخ حریف بکشند.

شاگردان محمود خوراکچی در تیم گیتی پسند اصفهان پس از چند هفته نمایش ناامید کننده، هفته گذشته توانستند مقابل مس سونگون به برتری رسیده و با کسب ۱۰ امتیاز به رده سوم جدول رده بندی مسابقات برسند.

تیم گیتی پسند امیدوار است تا با شکست دادن تیم منصوری قرچک و باخت احتمالی نماینده قم به رده دوم جدول رده بندی مسابقات صعود کرده و فاصله خود را با تیم تأسیسات دریایی در صدر جدول کاهش دهد.

در نقطه مقابل تیم شهید منصوری قرچک که همواره یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی در مسابقات فوتسال به شمار می رود، تلاش دارد تا با برتری مقابل نماینده فوتسال اصفهان به اوضاع خود در جدول رده بندی سر و سامان دهد.

تیم منصوری تا پایان هفته ششم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با کسب هشت امتیاز در میانه های جدول رده بندی حضور دارد اما می تواند با برتری مقابل گیتی پسند و باخت احتمالی رقیبان، صعود چند پله ای را تجربه کرده و به جمع مدعیان لیگ بازگردد.

نماینده فوتسال قرچک برای برتری مقابل گیتی پسند اصفهان بر روی حمایت هواداران خونگرم قرچکی نیز حساب ویژه ای باز کرده است.