توجه به پروژه های دانش بنیان راهی برای هموار کردن رونق اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان سپهر بعد از ظهر امروز در دیدار با مسئولان مجتمع کشت و صنعت زرع دشت کردستان به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: ارزش نهادن به فعالیتهایی که به رونق اقتصادی کشور کمک می کند اهمیت دارد لذا حمایت از این نوع خدمات و فعالیتها باید همه جانبه باشد.

وی عمده فعالیتها را براساس زیرساخت طبیعی و صنایع جمعی کشاورزی دانست و افزود: خوشبختانه در شهرستان قروه پنجره واحد سرمایه گذاری شکل گرفته است لذا باتوجه به اینکه قروه قطب کشاورزی استان محسوب می شود در این زمینه نیاز به کار بیشتر است.

سپهر با بیان اینکه دولت تسهیل گر بوده و بخش خصوصی اجرا کننده می باشد، تصریح کرد: مجتمع کشت و صنعت زرع دشت کردستان زیر مجموعه پارک علم و فناوری می باشد بنابراین باید از کارهای علمی و دانش بنیان استقبال کرد و قطعاً اگر عمده فعالیتها براساس دانش بنیان باشد جامعه روبه جلو خواهد رفت.

وی دید مسئولان مدیریتی شهرستان را حمایتی دانست و بیان کرد: کارگزار دولت اگر تنگ نظر بوده و وسعت دید نداشته باشد مردم به توسعه و ترقی نخواهند رسید.

به گفته سپهر مدیر برای خلق لحظه ها و تصمیم گیریها باید فعالیتهای بخش خصوصی در قالب تعاونی ها را دریابد و سیستم بروکراسی اداری امروزی را که مانع وجود و ماندگاری سرمایه گذار و ایده پرداز است را از سر راه بردارد و در یک ظرف زمانی مشخص باید کارها در پنجره واحد انجام تا پیشرفت در جامعه محقق شود.

وی رسیدن به رشد و توسعه و رها شدن از وابستگی را مهم دانست و استقلال و رهایی از وابستگی را یکی از ویژگی های بارز خلق ایده های نو اعلام کرد.

سپهر در ادامه دید اسلام به سرمایه را مشروع خواند و یادآور شد: سرمایه عمده ای که اسلام را زنده کرد از شرع و قانون جامع دین برخوردار بود.

نظام کشور بنای آن بر توسعه همه جانبه است

در ادامه این دیدار امام جمعه شهرستان قروه نیز با بیان اینکه بحث کشاورزی مقوله ای است که از قدیم الایام بوده است، اظهار داشت: نظام کشور بنای آن بر توسعه همه جانبه است.

حجت الاسلام صفرعلی احیا گفت: کشاورزی از اهمیتی برخوردار است که خود پیامبران و ائمه نیز وارد این زمینه برای کار شده و در واقع کشاورزی را نوعی عبادت تلقی کرده اند.

به گفته وی نقطه آغازین تمدن سازی را پیامبران به انسان آموزش داده اند لذا اگر این آموزه های الهی نبودند فهم انسان به حد کمال نمی رسید.

حجت الاسلام احیا با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در استان کردستان باید پتانسیلها را شناخت، به کار برد و در نهایت از آنها پشتیبانی کرد.

وی گفت: برنامه ریزیها باید درست و صحیح باشد و با یک روند کارآمد به کمک کشاورز شتافت چرا که اگر مدیریت و برنامه ریزی باشد اصول هم اجرا می شود.

امام جمعه قروه توجه به اصول کارهای اجرایی کشورهای توسعه یافته را جهت جذب جوانان منطقه به کارهای درست و پردازش ایده های نو، مهم خواند و تصریح کرد: مردم گاهاً توقعاتی به جا و منطقی دارند لذا دولت باید حمایتی مناسب و در خور توجه داشته باشد و با نگاهی کلی به معضل بیکاری با مدنظر قرار دادن تمامی پتانسیلهای موجود اقدامی اساسی را انجام دهد.

وی بر همدلی بیشتر در سیستم بروکراسی اداری و حل مشکلات در روال سیستم های اداری تأکید کرد.