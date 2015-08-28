بازگشایی بازارچه سیف دراختیار فرد نیست/پیگیر مسائل بازارچه هستم

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالمحمدزاهدی شامگاه گذشته در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان سقز که علاوه بر مدیران ادارات، جمعی از خانواده شهدا و بازاریان این شهرستان هم حضور داشتند، به سفر رییس جمهور و کاروان تدبیروامید به استان اشاره کرد وگفت: لیست تمامی تصمیمات گرفته شده در این سفر از طریق رسانه ها به اطلاع مردم رسانده شده است.

وی اتخاذ تصمیمات سفرهای استانی رییس جمهور قبل از انجام آن را یکی از ویژگی های دولت یازدهم ذکر کرد و اظهارداشت: جلسات کارشناسی متعددی در تهران و استان ها به منظور ممانعت از گرفتن تصمیمات مقطعی و احساسی تشکیل شده و می شود.

وی ادامه داد: بعد ازسفرهای استانی هم تیمی برای بررسی پیشنهادات داده شده تشکیل می شود تا پیشنهاداتی را که قابلیت اجرایی شدن دارند به مرحله اجرا درآورند.

استاندار کردستان بیان کرد: تنها پروژه هایی که در استان از پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد برخوردار بودند و طی دو سال آینده امکان اتمام آنها هم وجود داشت در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفتند و تصمیماتی در ارتباط با آنها اتخاذ شد.

زاهدی اظهارداشت: اگرچه به دلیل عدم تحقق درآمد دولت اعتبارات ۱۰۰ درصد تخصیص داده نمی شوند ولی در ارتباط با پروژه های سفر رییس جمهور تخصیص ۱۰۰رصد است.

وی تخصیص کل اعتبارات عمرانی استان در سال ۹۳ را ۷۵.۲ درصد ذکر کرد و گفت: میانگین تخصیص اعتبارات عمرانی سال گذشته در کشور ۶۴ درصد بود و بالابودن میزان تخصیص اعتبارات عمرانی کردستان نشان از توجه ویژه دولت به این استان است.

وی بیان کرد: بسیاری از پروژه هایی که در سفر رییس جمهور به استان ها مطرح و درخصوص آنها تصمیماتی گرفته می شود متعلق به چندین شهرستان است.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه راه آهن تهران-سنندج یکی از پروژه های مهم دولت است، ادامه داد: علاوه بر شهرهای سنندج، دیواندره، سقز و بانه، شهرهایی هم چون همدان وساوه نیز ازاین پروژه بهره مند خواهند شد.

زاهدی اجرای پروژه هایی در شهرستان های بیجار و سقز توسط بخش خصوصی را اقدامی مبارک و قابل تقدیر خواند و عنوان کرد: امروز در بیجار و سقز شاهد بهره برداری از پروژه هایی بودیم که با حمایت بخش دولتی و توسط بخش خصوصی اجرا شده بود.

وی بیان کرد: در میان شهرستان های استان، سقز در امر جذب سرمایه گذار و استفاده از توان این بخش پیشرو است.

وی اظهارداشت: پروژه احداث فرودگاه سقز به دلیل این که دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۳۸ درصد است نتوانستیم آن را در لیست تصمیات سفر رییس جمهور به استان قراردهیم.

استاندار کردستان به اقدامات انجام شده در خصوص بازارچه سیف سقز اشاره کرد و افزود: برای رفع مشکل بازارچه سیف از رییس ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور دعوت کردیم که در چند روز اخیر او از این بازارچه بازدید کرد.

زاهدی اظهاراشت: به دنبال ارائه راهکاری برای بهره مندی سقز از فرصت مرز هستیم و در این خصوص نیازبه مذاکرات و بررسی های فراوانی است.

وی عنوان کرد: بازگشایی بازارچه مرز سیف سقز در اختیار فرد نیست ولی شخصا وظیفه پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به آن را دارم.

وی یادآورشد: مراحل الحاق ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی به سقز برای توسعه این شهر و رفع بسیاری از مشکلات آن در حال طی شدن است.

استاندار کردستان گفت: اگر بدون طی مراحل اجرایی و قانونی اقدام به فعالیت کنیم بدون شک در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم بود.

زاهدی عنوان کرد: بهترین شورای اسلامی شهر و شهرداری در استان کردستان مربوط به سقز است و نتیجه کار و فعالیت آنها گواهی بر این ادعاست.