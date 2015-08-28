مهمترین چالش طرح تحول سلامت/ علت معطلی بیمار در اورژانس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد آقاجانی در مراسم اختتامیه اجلاس معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در جمع خبرنگاران به تشریح دستاوردهای اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور پرداخت و گفت: کاهش پرداختی از جیب بیماران بستری در بیمارستان‌های وزارت بهداشت، بیشترین رضایتمندی از اجرای این طرح را در پی داشته است، زیرا بیشترین مشکل مردم هم پرداختی در این بخش بود.

وی در ادامه به پزشکان متخصص مفیم در بیمارستان‌های وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: تعداد پزشکان متخصص در بسیاری از مناطق کشور محدود است و به تبع برای مقیمی پزشکان مشکل وجود دارد که بر همین اساس، امسال روش های جدیدی را برای استقرار پزشکان مقیم در دستور کار طرح تحول سلامت داریم.

آقاجانی تاکید کرد: رسالت وزارت بهداشت، ادامه طرح تحول نظام سلامت است و بر اساس دستور رئیس جمهوری، مکلف هستیم برنامه‌های این طرح را با جدیت استمرار بخشیده و از دستاوردهای آن محافظت کنیم.

وی ادامه داد: باید پزشکان متخصص، فوق تخصص و گروه‌های مختلف پزشکی در مناطق محروم ماندگار شوند تا برخورداری مردم از خدمات این طرح ادامه داشته باشد.

معاون وزیر بهداشت بر موضوع بازسازی بیمارستان‌ها تاکید کرد و گفت: سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مترمربع بیمارستان را بازسازی کردیم و امسال نیز ۷۵۰ هزار مترمربع بیمارستان را بازسازی خواهیم کرد.

آقاجانی با عنوان این مطلب که در حوزه درمان با یک عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی مواجه هستیم، افزود: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه انجام نشده است، بطوریکه در حال حاضر بیمار در اورژانس معطل می‌ماند و به موقع در بخش بستری نمی‌شود، چرا که تخت کافی نداریم.

به گفته وی، در حال حاضر میزان تخت بیمارستانی در کشور نسبت به جمعیت ۱.۵ عدد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است.

معاون درمان وزارت بهداشت در مورد کمبود تخت در بخش سوختگی و روانپزشکی ، نیز افزود: اظهار کرد: از آنجا که این بخش‌ها مشکلات زیادی دارند و درآمد آنها بسیار اندک است، استقبال بیمارستان ها در بخش های دولتی و خصوصی از گسترش این تخت ها کم بوده است. هرچقدر هم که وزارت بهداشت دستورالعمل صادر کرده است، اما نتوانسته ایم نیازهای این بخش ها را تامین کنیم.