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۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۳۵

هشدار تابستانی درباره مصرف زمستانی؛

صدور قبوض نجومی گاز در راه است/ شرایط محاسبه تصاعدی گاز بها

صدور قبوض نجومی گاز در راه است/ شرایط محاسبه تصاعدی گاز بها

معاون وزیر نفت با تشریح دلایل افزایش بار مالی قبوض گاز به ویژه در استان‌های سردسیر کشور در زمستان، اعلام کرد: مصرف زیاد گاز توسط مشترکان باعث افزایش تصاعدی قیمت این حامل انرژی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت گاز طبیعی در بخش خانگی فروردین ماه سال گذشته ۲۰ درصد و خرداد ماه سال جاری هم ۱۵ درصد افزایش یافت.

با افزایش جدید قیمت‌ها متوسط قیمت زمستانی گاز طبیعی پس از افزایش ۲۰ درصدی سال گذشته از مترمکعبی ۷۰ تومان به ۸۴ تومان رسیده و با افزایش جدید ۱۵ درصدی این قیمت سال جاری به ۹۶ تومان به ازای هر مترمکعب رسیده است.

از سوی دیگر، قیمت گاز تابستانی سال گذشته پس از افزایش ۲۰ درصدی عملا از ۱۲۰ به ۱۴۴ تومان و با افزایش ۱۵ درصدی سال جاری این قیمت به ۱۵۰ تومان رسیده است.

همزمان با این افزایش چند مرحله ای قیمت گاز مشترکان خانگی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نسبت به صدور قبوض نجومی گاز در صورت افزایش مصرف خانوارها برای زمستان سال جاری هشدار داده است.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه قیمت گاز طبیعی مصرفی یک دهم گاز کپسولی است، گفت: قیمت گاز گران نیست بلکه مشترکان بیش از حد نیاز مصرف می‌کنند.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه هم اکنون ایران سومین مصرف کننده گاز جهان است، اظهار داشت: در شرایط فعلی، ایران بزرگترین ذخایر گازی جهان را دارد. با این وجود، یک درصد صادرات گاز جهان توسط ایران انجام می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه مصرف زیاد گاز توسط مشترکان باعث افزایش تصاعدی قیمت آن می شود، بیان کرد: ایران مشکل کمبود گاز ندارد ولی مردم نیز نباید زیاد مصرف کنند، چرا که با مصرف بیش از نیاز، تنها پول خود را آتش می‌زنند.

در همین حال، ناصر ابراهیمی مدیر گازرسانی شرکت گاز خرداد ماه سال جاری درباره نحوه محاسبه عوارض مصرف گاز طبیعی به مهر گفته بود: عوارض مصرف گاز طبیعی سال گذشته ۱۳ تومان به ازای هر متر مکعب بود که با مصوبه دولت این نرخ به ۱۰ درصد از مصرف کل گاز قبوض رسیده است.

این مقام مسئول، تعیین نرخ ۱۰ درصدی عوارض مصرف گاز را معادل ۹ تا ۱۱ تومان به ازای هر متر مکعب عنوان و تاکید کرده بود: علاوه بر این، هزینه عوارش قبوض گاز خانگی هم امسال در مقایسه با سال گذشته یک درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 2897458

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