اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سیاست دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی که سخنران پیش از خطبه نماز جمعه این هفته شهرستان کرج بود در سخنانی با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: همه تلاش دولت این است که بین ملت و دولت همکاری، همدلی و همزبانی جاری و ساری باشد.

واعظی در ادامه گفت: همکاری دولت و مسئولان برای پیشبرد کارها از اهمیت زیادی برخوردار است و این مهم در دستور کار دولت قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت به این مهم اعتقاد دارد که بدون همکاری مردم کاری از پیش نخواهد رفت. به همین منظور تلاش می کند که اعتماد میان مردم و دولت همیشه حفظ شود.

واعظی ایران را کشوری با ثبات توصیف کرد و گفت: دولت در زمینه امنیت برنامه ریزی های مدونی دارد چرا که در منطقه ای زندگی می کنیم که در برخی کشورهای همسایه امنیت تامین نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه باید قدردان امنیت حال حاضر کشور باشیم، گفت: وجود نعمت ولایت فقیه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب امنیت کشور را تامین می کند.

صداقت اساس کار دولت تدبیر و امید است

واعظی ادامه داد: دولت تلاش می کند کارهای بزرگ با تعامل میان دولت و مسئولان و قوای سه گانه انجام شود و تا زمانی که کارها در کشور با تعامل مسئولان و دولت وقوای سه گانه انجام شود مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی ایجاد آرامش و ثبات در جامعه و مسئله وفاق ملی را مهم برشمرد و گغت: حقوق شهروندی یکی از موضوعات مهمی است که طور جد توسط دولت پیگیری می شود چرا که همه مردم با هر تفکر، اندیشه و هر قومیتی نیازمند حقوق شهروندی هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: صداقت اساس کار دولت تدبیر و امید است دولت تلاش می کند دستاوردها و مشکلات را با مردم در میان می گذارد.

وی در ادامه اجرا کردن قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات را یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید دانست و گفت: در دنیایی زندگی می کنیم که دسترسی به اطلاعات از اهمیت زیادی برخوردار است دولت برای مردم این حق را قائل است که به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

واعظی در ادامه افزود: دولت تدبیر و امید وعده ای را که غیر قابل اجراست به مردم نمی دهد قانون گرایی سرلوحه این دولت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دو مشکل اساسی که دولت با آن مواجه است اشاره کرد و گفت: مسئله مشکلات اقتصاد و روابط خارجی پیش روی دولت بود در این دو سالی که از عمر دولت می گذرد تلاش شده است که مشکلات اقتصادی مردم حل شود.

سرمایه گذاری داخلی ۳ درصد رشد داشته است

واعظی به مهار تورم اشاره کرد و گفت: دولت معتقد به بهبود فضای سرمایه گذاری است و قصد تصدی گری ندارد و زیرساخت های سرمایه گذاری را فراهم می کند.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف دو سال گذشته سرمایه گذاری داخلی ۳.۵ درصد رشد داشته است.

وی به لایحه خروج از رکود اشاره کرد و گفت: این لایحه با اولویت در مجلس به تصویب رسید و دولت نیز از ۲۳ آیین نامه این لایحه ۲۰ لایحه را تصویب کرده است.

واعظی به صادرات غیر نفتی اشاره کرد و گفت: صادرات غیرنفتی در سال گذشته با ۱۹ درصد رشد همراه بود و صادرات محصولات غیر نفتی به ۵۰ میلیارد دلار رسید که بی سابقه بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خشکسالی اشاره کرد و گفت: خشکسالی در کشور آمار بیکاری را بالا می برد به همین منظور سیاست رونق پایدار در دستور کار قرار دارد.

واعظی به رتبه محیط کسب و کار ایران در جهان اشاره کرد و گفت: رتبه ایران در جهان از ۱۵۳ به ۱۳۰ رسیده است و امیدواریم تا پایان سال ۲۰ پله کاهش یابد.

۱۰ میلیون دفترچه بیمه در سال جاری صادر شد

وی در ادامه به طرح های نیمه کاره در کشور اشاره کرد و افزود: در دو سال گذشته هشت هزار طرح نیمه کاره تکمیل شده است. ساماندهی طرح های نیمه کاره در حوزه کشاورزی، ساختمانی و غیره در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه کشور در حال آمادگی بعد از دوره تحریم است، گفت: عرضه گاز در مناطق دورافتاده ۱۲ درصد رشد داشته است و همچنین در زمینه مسکن مهر با ۸۷ درصد رشد پیشرفت فیزیکی مواجه هستیم.

واعظی به طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: در گذشته سهمیه پرداختی مردم در حوزه بیمه ۳۷ درصد بود که در حال حاضر به ۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است و در سال جاری ۱۰ میلیون نفر دفترچه بیمه صادر شده است.

واعظی در ادامه سخنان خود به سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: پس از توافق هسته ای افکار عمومی جهانی نسبت به ایران تغییر کرده و مثبت شده است.

وی گفت: آمریکا و اسراییل قصد دارند چهره ایران را در نزد جهان امنیتی جلوه دهند ولی پس از توافق هسته ای همه جهانیان به قصد شوم آنها پی برده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توافق هسته ای را یک پیروزی بزرگ خواند و گفت: این پیروزی متعلق به یک جناح و گروه خاص نیست و متعلق به ملت ایران است.

۲۸۰ کیلوتر فیبر نوری در البرز بهره برداری شد

واعظی پیروزی در توافق هسته ای را مدیون حمایت ها و هدایت های رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: جهانیان به این نکته پی برده اند که ایران صلح طلب است و تهدیدی برای منطقه نیست.

واعظی در ادامه سخنان خود به برنامه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و افزود: در دو سال گذشته هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش ارتباطات سرمایه گذاری شده است که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی تامین شده است.

وی گفت: در حال حاضر زیرساخت های انواع خدمات مخابراتی در کشور فراهم است و در ۳۰۰ شهر کشور نسل سوم و چهارمتلفن همراه وجود دارد و پهنای باند اینترنت کشور ۴ برابر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در استان البرز ۲۸۰ کیلومتر فیبر نوری در استان البرز بهره برداری شده است و ظرفیت شبکه در این استان ۵ برابر شده است.

شهرک «ICT» در منقطه ویژه اقتصادی پیام ایجاد می شود

وی گفت: ۴ میلیون نفر در این استان از تلفن همراه استفاده می کنند و ۵۴۸ «بی سی اس» نسل سوم و ۹۱ « بی سی اس» نسل چهارم نصب شده است.

واعظی با اشاره به اینکه ۱۴۴ روستا در استان البرز از خدمات اینترنت برخوردار هستند گفت: تا پایان سال جاری ۱۸۳ روستای دیگر از اینترنت برخوردار خواهند شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به خدمات پست بانک اشاره کرد و گفت: پست بانک تلاش می کند در روستاهای استان خدمات ارائه کند.

وی در پایان به منطقه ویژه اقتصادی پیام اشاره کرد و گفت: تلاش می کنیم مجموعه های غیر فعال این منطقه فعال و شهرک « ICT » در این منطقه ایجاد شود.