دومین روز مسابقات قرآن شکوفه ها با رقابت های حفظ کل و حفظ ۲۰ جزء

به گزارش گزاری مهر، دومین روز رقابت های سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم مقطع شکوفه ها، از صبح امروز جمعه ۶ شهریورماه با رقابت های مرحله مقدماتی حفظ کل و فینال حفظ ۲۰ جزء در دو بخش دختران و پسران آغاز شد.

براساس این گزارش، در بخش دختران تعدادی از حافظان کل که رقابت های آنان از روز گذشته باقی مانده بود، امروز به رقابت خواهند پرداخت و رقابت های رشته حفظ ۲۰ جزء نیز که بصورت تک مرحله ای است، برگزار می شود.

این گزارش حاکیست، در بخش پسران نیز صبح امروز جمعه ۶ شهریورماه، باقی رقابت های حفظ کل برگزار می شود و پس از آن نیز مرحله نهایی رشته حفظ ۲۰ جزء آغاز خواهد شد.

براساس این گزارش، در بخش پسران امروز ابتدا در بخش پسران به ترتیب؛ محمد حسین اسکندری از گیلان، علیرضا اکبری از کرمانشاه، مهدی قشمعلی از آذربایجان شرقی، علی شهیدی راد از کرمان، محمد حسین عربیان از قم، امیررضا صلح جو از قزوین، محمد کریمی از زنجان و محمد رحمانیان از فارس به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین در رشته حفظ ۲۰ جزء که بصورت تک مرحله ای برگزار می شود، به ترتیب؛ محمد سینا دهقانی از یزد، پارسا قربانی از همدان، متین معقولیان از اردبیل، امیرحسین امیری از کرمانشاه، محسن رحمانی از اصفهان، امیرحسین ابری از خراسان رضوی، پرهام وهابی از گیلان، مهدی جلوخانی از قزوین، علیرضا سیفی از البرز، حسن خلیلی از زنجان، امین محمودی از آذربایجان غربی، علی خلیفه از فارس، سید حسین باقرزاده کلور از مرکزی، محمد حسین فلاحی از گیلان، علی ناجی محله از تهران، عرفان وجدی از چهارمحال و بختیاری و سجاد فیض از خراسان شمالی به رقابت می پردازند.

در رشته حفظ ۲۰ جزء در مجموع ۳۲ نفر در بخش پسران به رقابت خواهند پرداخت.