انفجاروحشتناک گاز/ ۳ عضو خانواده راهی بیمارستان شدند

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات این حادثه وحشتناک گفت: ساعت ۲۳:۴۴ شب گذشته حادثه انفجار در یک منزل مسکونی در خیابان یافت آباد ، میدان الغدیر به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: بلافاصله ماموران ایستگاه ۸۷ آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند که مشاهده شد حادثه انفجار در یک ساختمان یک طبقه قدیمی ۱۲۰متری رخ داده که در پی آن بخشی از دیوار خانه تخریب و آتش سوزی رخ داده است.

وی افزود: یک خانواده ۴ نفره در داخل خانه حضور داشتند که در پی این حادثه یک زن و مرد ۴۰ و ۳۸ ساله و یک پسر ۲۲ ساله دچار سوختگی شدید شدند.

ملکی در ادامه اعلام کرد : مصدومان توسط ماموران آتش نشانی خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند و سپس عملیات اطفای حریق نیز به صورت کامل انجام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت :در بررسی کارشناسان مشخص شد، نشت گاز از یکی از شیرهای گاز و سپس روشن کردن لامپ در این زمان باعث ایجاد انفجار شده است و آتش نشانان با انجام اقدامات ایمن سازی عملیات خود را در ساعت ۰۱:۵۷ به پایان بردند.