مردم بوشهر از توسعه صنایع در استان منتفع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر جمعه در نشست با رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی بالایی است و به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

وی به وجود صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: پارس جنوبی یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور است که در استان بوشهر قرار دارد.

استاندار بوشهر پایانه‌های صادراتی نفت و گاز را به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر در بخش اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: این شرکت‌ها دارای گردش مالی بسیار بالایی هستند ولی وصول بانکی صنایع یاد شده در استان بوشهر بسیار پایین است.

وی خواستار اتخاذ تدابیری از سوی دولت و بانک مرکزی برای انتقال حساب‌های بانکی این شرکت‌ها و صنایع به استان بوشهر شد و بیان کرد: انتقال این حساب‌ها باعث می‌شود تا بین توسعه صنعت و اقتصاد استان بوشهر یک توازن ایجاد شود.

سالاری در ادامه با تاکید بر اینکه مردم باید از توسعه صنایع در استان بوشهر منتفع و بهره‌مند شوند، فعالیت‌های صنعتی پارس جنوبی باید در اقتصاد مردم، اشتغال، طرح‌های زیست محیطی و دیگر حوزه‌ها تاثیر گذار باشد.

وی به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای توسعه بخش خصوصی در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: پیش‌نویس آئین‌نامه‌ای برای توسعه استان بوشهر متوازن با توسعه طرح‌های نفتی و گازی تنظیم شده است که مردم از این طرح‌ها بیشتر منتفع شوند.