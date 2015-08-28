راهکار درست گفتگو با دشمن تعامل همراه با تمسک به اصول است

به گزارش خبرنگار مهر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در سخنرانی پیش از نماز جمعه این هفته گفت: بسیاری از کاستی ها و مشکلات را نباید به دیگری نسبت داد. گاهی عدم استفاده از سرمایه خرد مایه بسیاری از نارسایی ها است.

نهاوندیان گفت: امام رضا (ع) به ما آموختند که زیادی نماز و روزه اگر بدون خرد و بدون تعقل باشد لزوما ما را به هدف عبارت که تقرب به خدا است نمی رساند چه بسیار ما در تاریخ اسلام و ادیان کسانی را داشته ایم که با تظاهر به دین بر علیه دین عمل کردند.

وی با اشاره به تظاهر به دین در حرکت های تکفیری گفت: مکتب ائمه ما مکتب دعوت به تعقل در دین بوده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر لزوم اداره امور با تکیه بر تعقل و تدبر گفت: دولت در همین راستا با اهل فن مشورت می کند و با تعقل و تدبر تصمیم گیری می کند.

نهاوندیان درس دوم مکتب امام رضا (ع) را درس تعامل خواند و گفت: امام رضا (ع) هیچ ابایی نداشتند که با مخالفان اسلام در یک جمع منطقی بنشینند شدیدترین حملات را تحمل کرده و بعد با قدرت منطقی آنها را به اقناع و اذعان به درستی دین خدا برساند.

وی با اشاره به جلسات مناظره ای که مامون با نیتی خاص تشکیل می داد گفت: حاصل شرکت امام رضا(ع) در این جلسات درخشش برهان و عقلانیت امام بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: مکتب امام رضا (ع) به ما می آموزد که از گفتگو با مخالفان نه تنها نباید اعراض داشته باشیم بلکه باید از آن استقبال کنیم زیرا این گفتگوها برای ما فرصتی است که حقانیت خود را در چشم جهانیان آشکار کنیم.

راهکار گفتگو با دشمن؛ تعامل با تمسک به اصول و پافشاری بر ارزش ها

نهاوندیان ادامه داد: تعامل با تمسک به اصول و پافشاری بر ارزش ها و اصول منافع ملی و مصالح راهکار درست گفتگو با دشمنان است.

وی گفت: دولت در محور تدبیر و تعامل در دو سال گذشته کارنامه درخشانی داشت. تلاش دولت این بود که در مسیر تدبیر و تعامل حرکت کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با تدبیر این ملت توانست در همین شرایط تحریم شرایط اقتصادی را به وضعیتی برساند که پیامش به مخالفان پیام قوت و مقاومت و توانمندی بود.

نهاوندیان ادامه داد: هنوز شرایط تحریمی تغییر پیدا نکرده بود که ملت با انسجام توانست از وضعیتی که تورم لجام گسیخته به بالای ۴۰ درصد رسیده بود نجات یافته و نرخ تورم را به کمتر از ۱۴ درصد برساند.

وی تصریح کرد: پیام این تدبیر به مخالفان این شد که باید بنشینند بر سر میز مذاکرات واقعی. رشد اقتصادی که دو سال پیاپی منفی بود، در سال ۹۳ علی رغم تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی مثبت شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: سرمایه گذاری در کشور ما که در دو سال اخیر منفی شده بود در سال ۹۳ مثبت شد که تجلی امیدواری مردم و تدبیر بود.

نهاوندیان اظهار داشت: برای ایجاد فرصت شغلی برای جوانان حتما باید سرمایه گذاری های جدید و حمایت از سرمایه گذاری های موجود در اولویت کارهای دولت قرار می گرفت.

وی با اشاره به رویکرد عزتمند دولت در مناسبات بین المللی گفت: رویکرد ملت چه با همسایگان و چه با قدرت های جهانی رویکرد تعامل سازنده بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دستاورد مذاکرات این شد که صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران در متن برجام مورد اذعان قدرت های جهان قرار گرفت.

نهاوندیان تصریح کرد: شورای امنیت سازمان ملل که ۶ قطعنامه علیه ایران صادر کرده بود قطعنامه ای به تصویب رساند که همه قطعنامه های گذشته را لغو کرد. این نشان دهنده عزت و قدرت منطق ایران اسلامی است.

وی گفت: هنوز وارد اجرای قطعنامه نشده ایم اشتیاق کشورها و دولت ها برای تعامل با ایران اسلامی قابل مشاهده است که حاصل رویکرد تعامل سازنده است.

براساس برجام از این پس در تجارت هسته ای حضور رسمی داریم

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: در این توافق چیزی که به دست آمده فقط حفظ حقوق و فناوری و غنی سازی هسته ای نیست. همان کسانی که ما را تحریم کردند حاضر به همکاری هسته ای با ایران شدند. ایران اسلامی براساس برجام از این پس در تجارت هسته ای حضور رسمی و قاعده مند دارد.

نهاوندیان افزود: حاصل این تعامل سازنده این شد که نه تنها تمام تحریم های هسته ای نقض می شود بلکه برخی تحریم ها که قبل از مسئله ای هسته ای و به طور ظالمانه در ایران تحریم شده بود نیز برطرف می شود.

وی بیان کرد: دستاورد بزرگ هسته ای را شکست همه تبلیغات دهه ها علیه ایران بود و ثابت شد که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز بوده و ایران پرچم دار مبارزه با افراطی گری در جهان است و مشخص شد اصلی ترین عامل مبارزه با تروریسم در منطقه ایران اسلامی است.

رئیس دفتر رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: در شرایط فعلی با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری و به اتکای انسجام ملی این ماییم و فصل جدیدی از تدبیر و تعامل. شرایط جدیدی از مناسبات بین المللی را پیش رو داریم. فضای جدیدی برای حرکت اقتصادی ایجاد شده است.

نهاوندیان گفت: برنامه کار ما باید همچنان که در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمد ادامه اقتصاد مقاومتی باشد. یکی از اصلی ترین نکاتی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است کاهش آسیب پذیری اقتصاد است.

وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که عوامل بیرونی کمترین اثر را بر آن داشته باشند تا دیگر کسی اندیشه تحریم این اقتصاد را در مخیله خود خطور ندهد. بدین ترتیب اقتصاد ایران تحریم ناپذیر می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور تدبیر و تعامل را راهکار اجرای تحریم ناپذیری اقتصاد ایران خواند و تصریح کرد: به جای اینکه اقتصاد ایران وابسته به این و آن شود باید مسیر مشارکت و سرمایه گذاری مشترک آنچنان پیموده شود که طرف مقابل نیز خواهان رشد اقتصاد ایران شود.

رمز موفقیت ایران در اقتصاد بین الملل

نهاوندیان تاکید کرد: رمز موفقیت ما در اقتصاد بین الملل این است که دسترسی ما به منابع خارجی نباید واردات گرایانه یا رانت جویانه تعریف شود. باید اولویت جدی ما سرمایه گذاری مشترک با رویکرد صادراتی باشد. باید این منابع برای ایجاد فرصت شغلی برای جوانان استفاده شود و با حضور در بازارهای جهانی چنان کنیم که نفع جامعه بین الملل حضور ایران در بازار ها باشد.

وی اظهار داشت: راهی که در این دو سال پیموده شده راه اقتصاد مقاومتی بوده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: اقتصاد مقاومتی بر دانش و فناوری و عدالت استوار است. در طول دو سال گذشته سیاست جدی دولت مقابله با انحصار بوده است. اگر مشارکت می خواهیم باید همه ریشه های اقتصاد و رانت را یافته و ریشه کن کنیم. همه باید بتوانند در شرایط برابر از فرصت های استفاده کنند.

نهاوندیان با بیان اینکه دولت از ابتدا بر اجرای قانون بهبود کسب و کار تلاش کرد گفت: حاصل اجرای این قانون بهبود جایگاه ایران در رتبه کسب و کار است.

وی ادامه داد: بنای دولت این است که فضا را برای رشد اقتصاد در فضای رقابتی فراهم کند که در همین راستا تاکنون هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان تاسیس شده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به رشد کشور در تولید داخلی گفت: تراز منفی غذایی کشور که ما باید حدود هشت میلیارد دلار می دادیم تا کالاهای اساسی غذایی را وارد می کردیم به ۵.۸ میلیارد دلار کاهش یافت.

نهاوندیان تصریح کرد: همه ملت ایران شاهد بودند که اجرای طرح تحول سلامت چه تاثیر عمیقی در زندگی مردم در این دو سال گذاشته است.

وی با اشاره به رشد صادرات طی دو سال اخیر گفت: رشد صادرات ما می تواند تکافوی وارداتی ما را بکنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: در اقتصاد پساتحریم مسیر کاهش اتکای بودجه به نفت با قدرت، قوت و تعامل ادامه پیدا خواهد کرد.

نهاوندیان تاکید کرد: برای رقابتی شدن اقتصاد ایران باید ریشه های فساد را خشکاند.

وی شرط توفیق در مسیر عزت بخش را حفظ انسجام ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد مردم به دولت و ارکان حاکمیت خواند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: باید نگاه ملی بر نگاه جناحی غالب شود.