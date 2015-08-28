به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی با انتقاد از تخریب شخصیت‌ها در رسانه‌ها اظهار داشت: امروز متأسفانه در رسانه‌ها می‌بینیم که عده‌ای شخصیت‌های برادران ایمانی و دینی خود را خرد می‌کنند که در امت یکپارچه و متحد نباید این‌گونه شرایط وجود داشته باشد.

وی افزود: در روایات داریم که برادران دینی نسبت به هم خیانت و همدیگر را تحقیر نمی‌کنند و با روح مهربانانه با هم رفتار می‌کنند و پیامبر(ص) نیز می‌فرماید «من مبعوث شدم تا رأفت و مهربانی را در جامعه ساری و جاری کنم».

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور افزود: از انقلاب اسلامی ما ۳۷ سال می‌گذرد و انتظاری که نسبت به ما می‌رود این است که الگو و نمونه باشیم و همه مسئولان و دولتمردان و همچنین مردم باید نسبت به هم مهربان باشند و شعار همدلی و همزبانی را پیاده کنند.

وی ادامه داد: امروز شرایط حساس است و دشمنان را می‌بینیم که در کفرشان بسیار متحد می‌شوند اما ما در محور حق دچار اختلافات هستیم.

آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۰ شهریور، روز بانکداری اسلامی گفت: قانونی تصویب شد تا عملیات‌های بانکی، بدون ربا باشد که در این راستا تلاش‌های زیادی شده است و ما در قرآن داریم که کسانی که ربا می‌خورند به جنگ با خداوند رفته‌اند.

وی افزود: کاری جدی در راستای بانکداری اسلامی و بدون ربا صورت نگرفته است که در این زمینه نیازمند اقدامات کارشناسی و دینی هستیم.

هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارش به مردم است

امام جمعه قم، با اشاره به هفته دولت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر، افزود: نامگذاری هفته دولت به مناسبت شهادت این دو عزیز که نمونه روشنی از خدمت گذاری و مردم‌داری و ساده زیستی بودند برای آن است تا یاد و خاطره این شهیدان گرامی داشته شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: هفته دولت فرصت مناسبی است که مسئولان و دولتمردان گزارش خود را به مردم بدهند.

وی با اشاره به دیدار دولتمردان با مقام معظم رهبری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب ضمن تقدیر از تلاش‌های دولت به نکات مهمی اشاره کردند.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در چند سخنرانی اخیر خود بسیار تأکید دارند که می‌بایست خطر نفوذ دشمن را در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جدی گرفت، افزود: رهبری می‌فرمایند کسانی که با ما مذاکره کرده‌اند نباید این‌گونه تصور کنند که از این به بعد نیروهای ما از موضع انقلابی خود دست کشیده‌اند؛ از این رو مسئولان می‌بایست مواضع انقلابی خود را به صراحت به دنیا اعلام کنند.

وی عنوان کرد: لزوم حفظ یکپارچگی مردم و عدم ایجاد تفرقه و پرهیز از حاشیه سازی، حفظ شتاب پیشرفت‌های علمی، ساده زیستی، تولید محصولات فرهنگی و کاهش فاصله‌های طبقاتی از جمله تأکیدات رهبری است.

امام جمعه قم، افزود: توجه به بخش کشاورزی و موضوع اقتصاد مقاومتی از دیگر موارد مورد تأکید رهبری بوده است و ایشان فرمودند که وقتی به مردم گزارش می‌دهید آنگونه باشد که مردم این موارد را لمس کنند و نباید گزارشی داد که مردم بیگانه با آن باشند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که برخی از طرح‌ها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود، افزود: ایشان به این مورد هم اشاره فرمودند که بعد از توافق نباید این‌گونه عنوان کرد که امروز همه چیز روی ریل قرار گرفته است و دیگر مشکلی نداریم.

قانون ملاک انتخابات باشد

آیت الله حسینی بوشهری بیان داشت: موضوع هسته‌ای نباید به ابزاری برای انتخابات تبدیل شود و قانون باید ملاک عمل باشد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به راه‌اندازی کاروان‌های حج، افزود: رهبر معظم انقلاب به دو نکته مهم در خصوص وظایف فردی و اجتماعی حجاج اشاره کردند و فرمودند که حاجیان باید از همه فرصت‌های حضور خود در مکه و مدینه به نحو احسن استفاده کنند و به بازار گردی وقت خود را نگذرانند.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، بیان داشت: رهبری فرمودند حج تنها برای ایرانی‌ها نیست بلکه برای امت اسلامی است و باید تجربیات امت اسلامی در این ایام به هم منتقل شود تا شاهد یک حج ابراهیمی باشیم.