حذف ناباورانه نماینده گرگان از لیگ جوانان بسکتبال کشور

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله نخست رقابت های لیگ منطقه ای جوانان پسر کشور از روز چهارشنبه در خانه بسکتبال گرگان آغاز شد و ظهر جمعه به پایان رسید.

چراغعلی افزود: تیم هیئت بسکتبال گرگان در گروه ششم مسابقات با تیم های آریاک تهران، دانشگاه هنر اصفهان و ستارگان صومعه سرا هم گروه بود و به شکل ناباورانه از صعود به دور دوم ناکام ماند.

وی در مورد نتایج نماینده گرگان گفت: تیم هیئت بسکتبال در بازی نخست با نتیجه ۷۱ بر ۶۴ مقابل آریاک پیروز شد و در بازی دوم با نتیجه ۵۴ بر ۲۶ از سد نماینده صومعه سرا گذشت.

وی افزود: در بازی سوم تیم گرگان که از شانس بالایی برای صعود برخوردار بود، با نتیجه ۶۱ بر ۵۰ مغلوب نماینده اصفهان شد و از راه یابی به دور بعدی مسابقات بازماند.

رئیس هیئت بسکتبال گرگان تصریح کرد: چنانچه نماینده گرگان با اختلافی کمتر از یازده امتیاز نتیجه را واگذار می کرد، به عنوان یکی از دوتیم به دور دوم راه می یافت.

چراغعلی یادآور شد: بر این اساس، تیم های دانشگاه هنر اصفهان با دو پیروزی و تفاضل مثبت ۷ و آریاک تهران با دو پیروزی و تفاضل منفی سه به دور دوم صعود کردند و هیئت بسکتبال گرگان با دو پیروزی و تفاضل منفی چهار از گردونه مسابقات کنار رفت.

به گفته وی، سید زمان حسینی و هادی ایزدپناه به عنوان مربی، هدایت تیم هیئت بسکتبال گرگان را بر عهده داشتند.

گفتنی است، مسابقات مرحله نخست لیگ بسکتبال جوانان پسر کشور در قالب ۱۲ گروه چهار تیمی در ۱۲ منطقه کشور برگزار شده است و دوتیم برتر از هرگروه به دور دوم صعود می کنند.