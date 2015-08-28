اقتدار نظام مرهون رهبری و پشتیبانی ملت بزرگ ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: امروز در کشور کسانی هستند با تفسیر های غلط و با نسبت دادن دروغ به امام می خواهند چنین القا کنند که فقط آنها صلاحیت تبیین مواضع امام در مسائل کلان سیاسی آنهم در روابط با کشورهای جهان دارند.

وی ادامه داد: اما عملکرد آنها بعد از ارتحال امام به ویژه در سال های اخیر و در فتنه ۸۸ در تضاد آشکار با اندیشه های امام و رهبری است.

امام جمعه ایلام بیان داشت: آنها سعی می کنند فضای کشور را که توام با امنیت و ثبات سیاسی است به نفع خود و جریان های وابسته به خود رقم بزنند، در حالیکه اقتدار نظام و ثبات سیاسی و امنیت مثال زدنی مرهون رهبری حکیمانه حضرت آقا و پشتیبانی ملت بزرگ ایران است.

حجت الاسلام لطفی تصریح کرد: همین آقایان در فتنه ۸۸ خود در مدار فتنه قرار گرفتند و با ایجاد آشوب و بلوا و ساماندهی گروهک های ضد انقلاب و نشان دادن چراغ سبز به آمریکا کشور را تا لبه پرتگاه بردند.

وی گفت: بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع هیئت وزیران سیاست های راهبردی در عرصه های مختلف است.

لطفی افزود: رهبر معظم انقلاب ضمن قدردانی از تلاش دولت مطالبات مهمی که در واقع خواسته های برحق مردم و نظام از دولتمردان است عنوان فرمودند باید بعد از توافق هسته ایی راه های نفوذ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی مسدود شود.

امام جمعه ایلام با اشاره به فرخنده میلاد امام رضا(ع)، گفت: افتخار بزرگ کشور عزیزمان ایران وجود مزار شریف و بارگاه ملکوتی حضرت رضا است.

وی افزود: ملت فرهیخته ایران میزبان هشتمین امام معصوم است و این بزرگترین عنایت ذات اقدس الهی است. به یمن وجود امام رضا ایران به قلب دنیای اسلام تبدیل شد و بزرگترین نهضت های تاریخ اسلام در آن شکل گرفت.

امام جمعه ایلام با اشاره به هشتم شهریور شهادت مظلومانه رئیس جمهور محمدعلی رجائی و نخست وزیر دکتر باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری توسط منافقین، اظهار داشت: یکی از حوادث تلخ و مصیبت بار تاریخ انقلاب اسلامی ترور شخصیت های تاثیرگذار و یاران صدیق امام توسط دشمنان کینه توز است.